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Martínez anuncia convocados para o Mundial 2026 a 19 de maio

07 mai, 2026 - 11:43 • Inês Braga Sampaio

É numa terça-feira, a partir das 13h00, que o selecionador vai nomear os 26 jogadores que representarão Portugal no torneio no México, nos Estados Unidos e no Canadá.

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Roberto Martínez vai anunciar a lista de convocados da seleção nacional para o Mundial 2026 no dia 19 de maio, terça-feira, às 13h00.

O selecionador vai nomear 26 jogadores para levar ao torneio no México, nos Estados Unidos e no Canadá. Portugal terá pela frente, no Grupo K, República Democrática do Congo, Uzbequistão e Colômbia.

A equipa das quinas estreia-se no Campeonato do Mundo diante dos congoleses, a 17 de junho, no NRG Stadium em Houston, às 18h00. No dia 23 de junho, às 18h00, terá pela frente os uzbeques, no mesmo palco.

Portugal termina a fase de grupos com a partida frente aos colombianos, já na madrugada de 28 de junho, às 00h30, no Hard Rock Stadium, em Miami.

Antes de entrar em prova, contudo, a seleção vai realizar particulares de preparação com o Chile, a 6 de junho, às 18h45, no Estádio Nacional do Jamor, e a Nigéria, às 20h45, no Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.

A comitiva nacional tem de dar presença no seu centro de estágio, em Palm Beach, na Flórida, no mínimo cinco dias antes da estreia em prova.

O Mundial 2026 terá lugar entre 11 de junho e 19 de julho.

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