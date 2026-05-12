Tem aí cinco milhões? Bilhetes para o Portugal-Colômbia já custam mais que o Super Bowl

O que compraria com 5,75 milhões de dólares, que equivalem a cerca de 4,90 milhões de euros? Há quem compre uma banana colada a uma parede, para depois comê-la. Há quem compre uma guitarra semi-acústica do malogrado artista Kurt Cobain. E há quem possa comprar um bilhete para ir ver o Portugal-Colômbia do Mundial 2026.

Esse é o preço mais caro para a terceira partida da seleção nacional na fase de grupos, no site de revenda de bilhetes da FIFA. Um número a que se acrescentam as taxas de 15% a que o organismo tem direito, segundo o "Wall Street Journal", que se baseia nos dados do portal "TicketData".

Os preços mais baratos para o Portugal-Colômbia não fazem jus ao adjetivo: estão ao preço mínimo de 2.300 dólares (1.960 euros).

Ao valor médio de revenda de 2.500 dólares (2.130 euros), os bilhetes para o Portugal-Colômbia são os mais caros de todos os jogos da fase de grupos que não incluem os anfitriões do Mundial, México, Canadá e EUA.

É mais dispendioso, nesta altura, ir ver o último jogo de Portugal no Grupo K do que era o Super Bowl de 2025, que no próprio dia do evento tinha bilhetes para venda a um custo médio de 2.109 dólares (1.800 euros).



Entre as razões para estes valores estão o fervor das massas adeptas de ambas as seleções e o facto de este ser, provavelmente, o último Campeonato do Mundo de Cristiano Ronaldo, que já tem 41 anos. O palco do encontro, o Hard Rock Stadium, de Miami, na Flórida, também é apontado como um dos motivos para esta inflação do preço dos bilhetes.

Portugal vai jogar, também, com a República Democrática do Congo, a 17 de junho, e com o Uzbequistão, a 23, ambos às 18h00. O jogo com a Colômbia está marcado para a madrugada do dia 28 de junho, às 00h30.

