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Futebol feminino

Portugal já conhece adversários para Mundial Sub20

15 mai, 2026 - 19:57 • Lusa

A prova vai decorrer na Polónia entre 5 e 27 de setembro.

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A seleção portuguesa defronta a Coreia do Norte, campeã em título, a Colômbia e a Costa Rica no Grupo E do Mundial de futebol feminino de sub-20, na Polónia, ditou o sorteio, realizado esta sexta-feira.

A equipa das quinas vai disputar pela primeira vez a fase final do Mundial, na sua 12ª edição, na Polónia, entre 5 e 27 de setembro.

O sorteio decorreu em Lodz, cidade que também acolherá a final do torneio, e definiu os seis grupos da fase inicial.

Na estreia absoluta na competição, Portugal terá como primeiro adversário a Coreia do Norte, detentora do título conquistado em 2024, em Lodz, no dia 7 de setembro.

Seguem-se os embates com Colômbia, no dia 10 de setembro, também em Lodz, terminando a fase de grupos diante da Costa Rica, três dias depois, em Sosnowiec.

O inédito apuramento luso para a fase final foi alcançado em junho de 2025, também na Polónia, quando a seleção de sub-19 garantiu um inédito lugar no Mundial, apesar de ter sido afastada nas meias-finais do Europeu da categoria pela França, após derrota por 4-3, no prolongamento, depois de um empate 2-2 no tempo regulamentar.

A equipa das quinas, que disputava apenas a fase final do Europeu de sub-19 pela segunda vez, igualou então o registo de 2012 ao atingir as meias-finais e assegurando a estreia no Mundial de sub-20.

Portugal integra o lote de seis seleções estreantes na prova, juntamente com Benim, Equador, Nova Caledónia, Tanzânia e a anfitriã Polónia.

A Coreia do Norte, campeã em 2006, 2016 e 2024, e os Estados Unidos, vencedores em 2002, 2008 e 2012, partem para esta 12ª edição em busca de um inédito quarto título mundial no escalão.

A competição será disputada em quatro cidades polacas: Bielsko-Biala, Katowice, Lodz e Sosnowiec.

Composição dos grupos:

  • Grupo A: Polónia, México, Argentina e Benim
  • Grupo B: Brasil, Inglaterra, Canadá e Tanzânia
  • Grupo C: França, Coreia do Sul, Gana e Equador
  • Grupo D: Japão, Estados Unidos, Nova Zelândia e Itália
  • Grupo E: Coreia do Norte, Colômbia, Costa Rica e Portugal
  • Grupo F: Espanha, Nigéria, China e Nova Caledónia
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