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Mundial 2026
O início do estágio, os testes e os jogadores que chegam depois: saiba tudo do que vem aí na seleção
19 mai, 2026 - 15:47 • Lusa
Portugal começa a preparar a nona participação no Mundial, numa segunda-feira e logo com um treino marcado para o final da tarde, em que Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos vão ser ausências certas.
O arranque do estágio da seleção portuguesa para o Mundial2026 de futebol está agendado para 1 de junho, na Cidade de Futebol, em Oeiras, e já com quatro baixas esperadas, devido à final da Liga dos Campeões.
Portugal começa a preparar a nona participação no Campeonato do Mundo, sétima seguida, numa segunda-feira e logo com um treino marcado para o final da tarde, em que Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos vão ser ausências certas no grupo de 27 jogadores convocados pelo selecionador Roberto Martínez.
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Em 30 de maio, os quatro jogadores vão tentar ajudar o PSG a conquistar pela segunda época seguida a 'Champions', na final de Budapeste contra o Arsenal, e depois vão ter direito a sete dias de descanso, antes de rumar a Oeiras.
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Isto significa que Mendes, Vitinha, Neves e Ramos vão falhar os primeiros treinos e também o particular com o Chile, agendado para 6 de junho, no Estádio Nacional, no Jamor. De acordo com Martínez, os quatros jogadores juntam-se à equipa precisamente nesse dia.
Portugal faz ainda dois treinos antes de defrontar a Nigéria, em 10 de junho, em Leiria, num particular que irá marcar a despedida a solo nacional e aos adeptos portugueses, antes de rumar aos Estados Unidos.
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A comitiva lusa instala-se dois depois em Palm Beach, em Miami, na Florida, onde vai 'montar' o seu centro de estágio.
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A seleção nacional vai disputar o Grupo K e tem estreia marcada para 17 de junho frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início agendado para as 12:00 (18:00 horas de Lisboa).
Segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).
O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México.
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