O início do estágio, os testes e os jogadores que chegam depois: saiba tudo do que vem aí na seleção

O arranque do estágio da seleção portuguesa para o Mundial2026 de futebol está agendado para 1 de junho, na Cidade de Futebol, em Oeiras, e já com quatro baixas esperadas, devido à final da Liga dos Campeões. Portugal começa a preparar a nona participação no Campeonato do Mundo, sétima seguida, numa segunda-feira e logo com um treino marcado para o final da tarde, em que Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos vão ser ausências certas no grupo de 27 jogadores convocados pelo selecionador Roberto Martínez. Acha que sabe tudo sobre o treinador do FC Porto? Ouça o podcast O Código Farioli

Em 30 de maio, os quatro jogadores vão tentar ajudar o PSG a conquistar pela segunda época seguida a 'Champions', na final de Budapeste contra o Arsenal, e depois vão ter direito a sete dias de descanso, antes de rumar a Oeiras.

Isto significa que Mendes, Vitinha, Neves e Ramos vão falhar os primeiros treinos e também o particular com o Chile, agendado para 6 de junho, no Estádio Nacional, no Jamor. De acordo com Martínez, os quatros jogadores juntam-se à equipa precisamente nesse dia. Portugal faz ainda dois treinos antes de defrontar a Nigéria, em 10 de junho, em Leiria, num particular que irá marcar a despedida a solo nacional e aos adeptos portugueses, antes de rumar aos Estados Unidos. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui A comitiva lusa instala-se dois depois em Palm Beach, em Miami, na Florida, onde vai 'montar' o seu centro de estágio.