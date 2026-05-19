Seleção nacional
Quem é Kroupi, o jovem que Martínez queria convocar e lhe deu nega?
19 mai, 2026 - 16:10 • Redação
Avançado do Bournemouth foi contactado pelo selecionador nacional em março, mas recusou a convocatória.
Poucas dias antes de Roberto Martínez anunciar os 26 (ou 27, na verdade) convocados para o Mundial 2026, surgiu o rumor que Eli Junior Kroupi poderia surgir na lista como surpresa de última hora. O jovem avançado acabou por não figurar nos eleitos do espanhol, mas os rumores tinham algum fundamento.
"Existiu um contacto com o Kroupi, tentámos antes do estágio de março. Uma coisa é acompanhar os jogadores que podem vestir a camisola de Portugal, outra é se o jogador quer. E aqui, neste caso, o Junior nesse momento queria jogar pela França. Respeitamos. Assunto fechado", confessou o selecionador nacional enquanto explicava as escolhas para o Mundial.
Eli Junior Kroupi tem dado nas vistas na Premier League ao serviço do Bournemouth. Com 12 golos em 33 jogos pelos "cherries", tem sido um dos destaques da competição e as ligações familiares abriam a possibilidade de defender Portugal.
Kroupi nasceu em França, é filho de pai costa-marfinense e mãe portuguesa, podendo atuar por qualquer um dos três países. Além da mãe, também a avó materna é detentora de nacionalidade portuguesa, o que poderia abrir uma possibilidade de naturalização do avançado.
No entanto, o jovem formado no Lorient tem defendido os escalões jovens da seleção gaulesa, sendo presença assídua nos sub-21 franceses. Apesar disso, Martínez tentou convencer o avançado a representar Portugal.
O sonho em representar o país natal levou-o a recusar o convite de Martínez, ficando fora da lista portuguesa para o Mundial. Dider Deschamps, selecionador francês, optou por não levar o jovem avançado para este Mundial, adiando o sonho de Kroupi.
