Ébola: "Não existe qualquer risco para a seleção portuguesa"

Portugal vai defrontar a República Democrática do Congo (RDC) no Mundial de Futebol. O país africano está a ser assolado por um surto de ébola, mas Cristiano Ronaldo e companhia não correm “qualquer risco”, diz à Renascença o especialista em doenças infecciosas Miguel Prudêncio.



“Penso que não temos que ter qualquer tipo de preocupação. Desde logo porque só quando há já sintomas da doença é que o vírus pode ser transmitido. Presume-se que não haverá jogadores manifestamente doentes em campo e com possibilidade de transmitir”, afirma o investigador do Instituto Gulbenkian de Medicina Molecular e da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.

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A FIFA já disse que “os jogadores da seleção do Congo serão alvo de vigilância do ponto de vista epidemiológico”. “Acho que não existe qualquer risco para a seleção portuguesa”, reforça Miguel Prudêncio.

Os Estados Unidos proibiram a entrada no país dos adeptos congoleses, mas a seleção poderá participar no Campeonato do Mundo, que também se realiza no México e no Canadá.

A FIFA garante que a saúde dos jogadores da RDC está a ser devidamente monitorizada.