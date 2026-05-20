Patrícia Morais, Alice Marques e Nádia Gomes regressam à seleção

Os regressos de Patrícia Morais, Alice Marques e Nádia Gomes são os principais destaques da lista de convocadas da seleção nacional para as últimas duas jornadas de apuramento para o Mundial 2027, diante de Letónia e Finlândia, divulgada esta quarta-feira.

A falar sobre Nádia Gomes, avançada do Chicago Stars, dos Estados Unidos, o selecionador, Francisco Neto, admite que se trata de uma jogadora que a sua equipa tem "vindo a seguir de muito perto".

"Esta época tem tido mais protagonismo, tem variado entre jogar como '9', na ala e nos últimos jogos tem jogado também como lateral-esquerda. Ainda está dentro da época, por isso apresenta disponibilidade física muito boa para estes dois jogos. Fazia sentido trazer a Nádia connosco nesta altura", afirma o técnico, em conferência de imprensa.

Em conferência de imprensa, Neto também explica a ausência de Telma Encarnação, que falhara já a lista anterior: "Não está a 100%. Fisicamente, ainda não se encontra disponível para estar ao mais alto nível."

Sobre os encontros com Letónia, a 5 de junho, no Estoril, e Finlândia, no dia 9, em Tampere, Francisco Neto assume a ambição de somar seis pontos e garantir o regresso à Liga A da Liga das Nações, além do apuramento para o play-off de acesso ao Mundial. Contudo, mostra-se cauteloso.

"As nossas jogadoras estão no final de época e vamos encontrar duas equipas que têm jogadoras a meio da época. É um desafio extra para nós. Precisamos de um Portugal dominante, altamente competitivo e a conseguir controlar os jogos, a conseguir protagonismo", diz.

Portugal está no primeiro lugar do Grupo B3 da qualificação europeia para o Campeonato do Mundo, com o pleno de 12 pontos em quatro jogos, mais três que a Finlândia, segunda classificada. Em terceiro está a Eslováquia, com três pontos. Em último, a Letónia, ainda sem qualquer ponto.

Convocatória:

Guarda-redes: Inês Pereira, Patrícia Morais, Rute Costa

Defesas: Alice Marques, Carole Costa, Carolina Correia, Catarina Amado, Diana Gomes, Joana Marchão

Médias: Nelly Rodrigues, Andreia Bravo, Andreia Faria, Andreia Jacinto, Dolores Silva, Fátima Pinto, Francisca Nazareth, Nádia Bravo, Pauleta, Tatiana Pinto

Avançadas: Ana Capeta, Carolina Santiago, Diana Silva, Jéssica Silva, Lúcia Alves e Nádia Gomes