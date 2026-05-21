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Filho de Cristiano Ronaldo bisou pela seleção
21 mai, 2026 - 22:34 • Carlos Calaveiras
Dois golos contra a Grécia num torneio em Bragança.
O filho de Cristiano Ronaldo marcou dois golos pela seleção de Sub-16 na vitória (3-0) sobre a Grécia, no Torneio de Desenvolvimento da UEFA, realizado em Bragança.
Cristianinho apontou aos 5 e aos 53 minutos.
Curiosamente, o pai, CR7, também bisou no seu jogo desta quinta-feira pelo Al Nassr, que carimbou o título de campeão da Arábia Saudita.
O outro golo da partida foi marcado por Gonçalo Silva, aos 76 minutos.
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