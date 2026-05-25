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Futebol Feminino
Catarina Potra estreia-se nas convocadas da seleção
25 mai, 2026 - 21:46 • Inês Braga Sampaio
Guarda-redes do Sporting, de 20 anos, rende Rute Costa, do Torreense, que sai por motivos pessoais.
Catarina Potra foi chamada pela primeira vez à seleção AA, esta segunda-feira, para render Rute Costa, do Torreense.
A guarda-redes do Sporting, de 20 anos, que já representou as camadas jovens, estreia-se em convocatórias da seleção principal. Substitui Rute Costa, dispensada devido a motivos pessoais, segundo informa a Federação Portuguesa de Futebol.
Com toda a carreira, até agora, feita em Alcochete, Catarina Potra fez 11 jogos pelo Sporting, esta época. Foi titular na última jornada do campeonato.
Portugal defronta a Letónia, a 5 de junho, às 20h00, no Estoril, e a Finlândia, no dia 9, às 18h00, em Tampere, a contar para as duas últimas jornadas da primeira fase de qualificação para o Mundial 2027.
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