Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 25 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Futebol Feminino

Catarina Potra estreia-se nas convocadas da seleção

25 mai, 2026 - 21:46 • Inês Braga Sampaio

Guarda-redes do Sporting, de 20 anos, rende Rute Costa, do Torreense, que sai por motivos pessoais.

A+ / A-

Catarina Potra foi chamada pela primeira vez à seleção AA, esta segunda-feira, para render Rute Costa, do Torreense.

A guarda-redes do Sporting, de 20 anos, que já representou as camadas jovens, estreia-se em convocatórias da seleção principal. Substitui Rute Costa, dispensada devido a motivos pessoais, segundo informa a Federação Portuguesa de Futebol.

Com toda a carreira, até agora, feita em Alcochete, Catarina Potra fez 11 jogos pelo Sporting, esta época. Foi titular na última jornada do campeonato.

Portugal defronta a Letónia, a 5 de junho, às 20h00, no Estoril, e a Finlândia, no dia 9, às 18h00, em Tampere, a contar para as duas últimas jornadas da primeira fase de qualificação para o Mundial 2027.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 25 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

As cidades estão preparadas para o calor?

Onda de calor

As cidades estão preparadas para o calor?

Há 133 mil processos de imigrantes contra a AIMA nos tribunais administrativos

Há 133 mil processos de imigrantes contra a AIMA nos t(...)

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à m(...)

Seguro “entrou em territórios não cartografados” com pacto da saúde

Seguro “entrou em territórios não cartografados” com p(...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?