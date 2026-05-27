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Futebol feminino

Morgane Martins pode estrear-se na seleção

27 mai, 2026 - 20:27

A defesa que joga em França substitui Joana Marchão.

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A seleção portuguesa de futebol feminino convoca Morgane Martins, do FC Fleury, para o lugar da lesionada Joana Marchão, lateral esquerda.

Morgane Martins, defesa de 28 anos, internacional sub23, pode estrear-se na equipa principal.

Portugal vai defrontar a Letónia (5 de junho), às 20h00, no Estoril, e a Finlândia (9 de junho), às 18h00, em Tampere.

Estes dois encontros encerram a primeira etapa da qualificação europeia para o Campeonato do Mundo de 2027, que irá decorrer no Brasil.

De recordar que Catarina Potra também foi chamada pela primeira vez à seleção AA, esta segunda-feira, para render Rute Costa, do Torreense.

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