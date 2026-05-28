Maísa Correia substitui Diana Silva na seleção

A avançada Maísa Correia, do Valadares Gaia, integrou a convocatória da seleção portuguesa feminina, ao substituir Diana Silva, indisponível por motivos pessoais nos últimos dois jogos da Liga das Nações, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Numa altura em que estava a trabalhar com a equipa nacional de sub-20, Maísa Correia regressou às opções do selecionador Francisco Neto, após ter feito parte dos estágios realizados em outubro e dezembro de 2025.

A avançada, de 19 anos, acumula duas internacionalizações pela seleção principal, que já havia promovido duas alterações na convocatória original.

A guarda-redes Rute Costa, do Torreense, saiu das opções por motivos pessoais e foi rendida por Catarina Potra, do Sporting, enquanto a defesa esquerda Joana Marchão, das suíças do Servette, está lesionada e deu lugar à estreante luso-francesa Morgane Martins, das gaulesas do Fleury 91.

Depois de assegurar a presença no play-off de acesso ao Mundial2027, Portugal vai tentar terminar o Grupo 3 da Liga B da Liga das Nações com seis vitórias em outras tantas jornadas, na receção à Letónia, em 05 de junho, no Estoril, e a visita à Finlândia, quatro dias depois, em Tampere.

A equipa das `quinas` comanda a `poule`, com 12 pontos, contra nove da Finlândia, segunda classificada, três da Eslováquia, terceira, e nenhum da Letónia, quarta e última, sendo que o vencedor será promovido à Liga A.

Portugal procura garantir o primeiro lugar para ter estatuto de cabeça de série no play-off europeu de qualificação para o Campeonato do Mundo, que se vai disputar entre 24 de junho e 25 de julho de 2027, no Brasil.

Lista atualizada das 25 convocadas:

- Guarda-redes: Inês Pereira (Deportivo, Esp), Patrícia Morais (Sporting de Braga) e Catarina Potra (Sporting).

- Defesas: Alice Marques (Sevilha, Esp), Carole Costa (Benfica), Carolina Correia (Torreense), Catarina Amado (Benfica), Diana Gomes (Benfica), Nelly Rodrigues (Nantes, Fra) e Morgane Martins (Fleury 91, Fra).

- Médios: Andreia Bravo (Sporting), Andreia Faria (Al Nassr, Ara), Andreia Jacinto (Real Sociedad, Esp), Dolores Silva (Levante, Esp), Fátima Pinto (Estrasburgo, Fra), Kika Nazareth (FC Barcelona, Esp), Nádia Bravo (Sporting de Braga), Pauleta (Benfica) e Tatiana Pinto (Juventus, Ita).

- Avançadas: Ana Capeta (Juventus, Ita), Carolina Santiago (Sporting), Jéssica Silva (Al Hilal, Ara), Lúcia Alves (Benfica), Nádia Gomes (Chicago Stars, EUA) e Maísa Correia (Valadares Gaia).