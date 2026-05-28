Proença desdramatiza futuro pós-capitão. "Cristiano Ronaldo será o que quiser no futebol português"

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, admite que o Mundial 2026 será o último de Cristiano Ronaldo, embora não se comprometa já com o fim da carreira do capitão na seleção, e garante que o futuro sem a maior estrela está assegurado.

Em entrevista na 4ª Conferência Bola Branca, que decorre esta quinta-feira, no auditório da Renascença, em Lisboa, Proença admite que, "fisiologicamente, teria de acontecer uma grande surpresa" para Cristiano Ronaldo, com 41 anos, estar noutro Campeonato do Mundo. Já uma presença no Euro 2028 "dependerá de um conjunto de apontamentos técnicos", incluindo como se encontrará o jogador, aos 43.

De qualquer forma, o presidente da FPF sublinha que Cristiano Ronaldo "estará sempre umbilicalmente ligado à história da seleção e de Portugal".

Não dramatizar o pós CR7

"A história confunde-se", assume Proença, que destaca o "caso extraordinário de notoriedade e mobilização de marca" que o avançado do Al-Nassr representa, além de ser "um caso único da formação de talento do futebol em Portugal".

"Cristiano Ronaldo será o que quiser no futebol português. Atrevo-me até a dizer que o Cristiano será o que quiser no futebol português e no futebol mundial. Teremos tempo para perceber onde ele será feliz e ajudará o futebol português", afirma.

A transição para uma realidade financeira sem Cristiano Ronaldo, e todos os patrocínios que acumula e os adeptos que mobiliza, "prepara-se não dramatizando".

"A FPF foi preparando sempre o seu presente e o seu futuro, para não ter dependência da participação em competições internacionais, de um ou outro patrocinador, ou de um ou outro jogador. Não posso mentir, há uma apetência para propor contratos à FPF com Cristiano e sem Cristiano. Mas as receitas operacionais da FPF estão mais do que asseguradas para a continuidade de um ciclo que acontecerá naturalmente, que é a saída do Cristiano. O plano de investimento manter-se-á no futebol português", assegura.

Mudança de ciclo de 2026 para 2030

Não é apenas Cristiano Ronaldo que não deverá marcar presença no próximo Campeonato do Mundo, que se realizará em Portugal, Espanha e Marrocos.

A média de idades da seleção nacional, para o Mundial 2026, é de 28 anos. João Cancelo tem 32 anos, Nélson Semedo 32, Rúben Dias e Rúben Neves têm ambos 29, Bruno Fernandes 31, Bernardo Silva 31, Gonçalo Guedes 29.

Para Proença, "é natural" que haja uma mudança de ciclo durante os quatro anos que separam este torneio do Mundial 2030.

"Estamos com um leque de jogadores que atingiu o seu processo de maturidade e de afirmação completa. Muitos jogadores já não farão mais Campeonatos do Mundo, outros sim. É uma boa idade para ser campeão do mundo", declara.

A 4ª Conferência Bola Branca decorre esta quinta-feira, no auditório da Renascença, em Lisboa. Conta com convidados como Luís Montenegro, André Villas-Boas, Pepijn Lijnders, Antonio Gagliardi, Pedro Proença e Reinaldo Teixeira. Pode acompanhar em direto aqui.

Intitulada “A Excelência no Futebol", a Conferência Bola Branca centra-se nos caminhos para a excelência no futebol português e mundial e faz a transição entre o fim das ligas profissionais, a conclusão das principais competições europeias de futebol e o arranque da preparação final do Campeonato do Mundo.