Proença "finta" caso António Silva e rejeita influência de Jorge Mendes. "Só entra o mérito desportivo"

"Jamais isso poderia condicionar, era o que mais faltava. O que queremos é ganhar e isso só se faz com mérito desportivo", atira, acrescentando até que não tem "qualquer fascínio pelo balneário, um espaço sagrado e uma linha limite" que não ultrapassa.

Proença reforça que "nem o presidente da Federação tem qualquer intervenção nas escolhas técnicas".

"Acontece no presente, tenho plena confiança no passado. É tão fácil ser hoje presidente da FPF, porque temos dos melhores jogadores, melhores técnicos, melhores árbitros e dos melhores agentes do mundo, por isso é natural que se faça esse agenciamento dos nossos melhores jogadores. Mas nas portas da Cidade do Futebol só entra o mérito desportivo", frisa.

O " Jornal de Notícias " revelou que nunca o empresário Jorge Mendes tivera tantos jogadores numa convocatória da seleção: 19 de 27. Questionado sobre o tema, em entrevista na 4ª Conferência Bola Branca , que decorre esta quinta-feira, no auditório da Renascença , em Lisboa, Proença é claro: "Não há interesses económicos a entrar na nossa seleção."

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, nega qualquer influência de Jorge Mendes na convocatória da seleção nacional para o Mundial 2026 e sublinha que ele próprio rejeita intrometer-se nas decisões do selecionador, Roberto Martínez.

Sobre as críticas à convocatória para o Mundial 2026 — exemplo do presidente do Sporting de Braga, António Salvador, que lamentou a omissão de Ricardo Costa —, Proença entende "que há opiniões, há frustrações", até porque a presença num Mundial "é o patamar mais alto de qualquer agente desportivo".

António Silva? "Não conheço a história"

Um dos casos das últimas semanas girou em torno de António Silva.

Roberto Martínez admitiu que o central do Benfica tinha revelado um onze do Euro 2024, frente à Geórgia, um caso "muito grave" mas que acabou por não ter repercussão, por se ter confirmado que tinha sido acidental.

Pedro Proença rejeita "alimentar essas questíunculas".

"Nem era presidente da Federação na altura. Não conheço a história, não alimento. Não vou comentar", diz.

Futuro de Martínez. "Em cinco minutos resolvemos"

O futuro de Roberto Martínez é outro dos temas fortes à volta da seleção nacional. Fica a dúvida se o espanhol continuará no cargo após o Mundial 2026.

Sobre isso, Pedro Proença salienta que está "absolutamente alinhado" com o selecionador. Neste momento, porém, "há um foco completo" no torneio.

"Em cinco minutos nós resolvemos este tema. Como todas as equipas de trabalho, assim que termina um determinado projeto, fazem-se avaliações e em cinco minutos resolveremos a situação", sublinha.

Jorge Jesus já admitiu que não diria "não" a treinar a seleção. O presidente da FPF rejeita falar de nomes.

"O que deixo como registo é assistirmos aos últimos dez anos, a forma como que os treinadores de alta capacidade falam da grande vontade de treinar a seleção nacional. Treinadores deste calibre, portugueses, mostram essa ambição", enaltece.

A 4ª Conferência Bola Branca decorre esta quinta-feira, no auditório da Renascença, em Lisboa. Conta com convidados como Luís Montenegro, André Villas-Boas, Pepijn Lijnders, Antonio Gagliardi, Pedro Proença e Reinaldo Teixeira. Pode acompanhar em direto aqui.