4ª Conferência Bola Branca
Simões: "Ronaldo não joga para ganhar, quer ser figura. É o contrário do Eusébio"
28 mai, 2026 - 15:33 • Eduardo Soares da Silva
No mesmo painel, o antigo selecionador Fernando Santos discordou da opinião: "Acho que foi um momento bonito quando ele me empurrou."
O antigo internacional português António Simões "não gostou nada de ver" o momento na final do Euro 2016 em que Cristiano Ronaldo se pendura nas costas do treinador Fernando Santos.
Num debate na Conferência Bola Branca, da Renascença, a antiga glória portuguesa acredita que Ronaldo, que foi substituído por lesão nessa partida, "quis ser a figura."
"Ele estava fora do jogo, mas não podia passar sem isso. Ainda hoje, ele não joga para ganhar, joga para ser figura, que é o contrário do do Eusébio. Não tenho nada contra, mas continuo a ver e ouvir bem. O neurónio trabalha ainda. Não consigo fugir à realidade, o senhor Ronaldo não tem nada que se pendurar no treinador", considera.
Simões diz que Ronaldo "quis mostrar-se à televisão". Fernando Santos não concorda: "Acho que foi um momento bonito."
"Ele primeiro esteve no balneário, a ser tratado, só veio para cima no prolongamento. Eu estava cansado de falar, o Ronaldo era caixa de ressonância, repetia o que eu dizia. A emoção era muita, eu achei bonito", atira.
O antigo selecionador português recordou, entre gargalhadas, o empurrão do capitão de equipa.
"Ele só dizia: 'Ó velho, já vencemos'. A certa altura, servi-me dele para passar a mensagem, mas temos de respeitar o Cristiano Ronaldo, um dos melhores de sempre", conclui.
A 4ª Conferência Bola Branca decorre esta quinta-feira, no auditório da Renascença, em Lisboa. Conta com convidados como Luís Montenegro, André Villas-Boas, Pepijn Lijnders, Antonio Gagliardi, Pedro Proença e Reinaldo Teixeira. Pode acompanhar em direto aqui.
Intitulada “A Excelência no Futebol", a Conferência Bola Branca centra-se nos caminhos para a excelência no futebol português e mundial e faz a transição entre o fim das ligas profissionais, a conclusão das principais competições europeias de futebol e o arranque da preparação final do Campeonato do Mundo.
