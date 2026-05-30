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Mundial 2026

Francisco Conceição. “Acho que vamos ganhar”

30 mai, 2026 - 18:40

Internacional luso acredita na vitória de Portugal no próximo Mundial de futebol.

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O extremo Francisco Conceição acredita que Portugal pode vencer o Mundial 2026.

Em entrevista à “Gazzeta dello Sport”, o internacional português respondeu: “Acho que vamos ganhar. Portugal tem que ganhar. Estamos confiantes que podemos fazê-lo. Temos qualidade para isso, tanto individualmente como em equipa”.

Conceição lembra, no entanto, que “temos de o provar, tanto a nós, como aos outros, que somos fortes, que somos a equipa em melhor forma”.

“Vencemos a última Liga das Nações e derrotamos a Alemanha e a Espanha: isso significa que estamos prontos para o Mundial. Para nós, é uma oportunidade única”, referiu.

Nesta conversa com o jornal italiano, o extremo da Juventus falou também sobre a importância de Cristiano Ronaldo.

“Muita. Independentemente da idade, ele marca muitos golos. É um líder e ainda tem muita garra, demonstra isso todos os dias”, explicou.

Já em relação à alegada má temporada de Rafael Leão, avançado do Milan, Chico Conceição desvaloriza: “Um Mundial anula tudo, incluindo as dificuldades.”

Portugal vai defrontar RD Congo, Uzbequistão e Colômbia na primeira fase do Mundial 2026.

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