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Rodrigo Mora dispensado pelos Sub21

30 mai, 2026 - 16:24 • Redação com Lusa

FC Porto confirma “mialgia de esforço no adutor esquerdo”.

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O médio do FC Porto Rodrigo Mora foi dispensado, por lesão, da seleção portuguesa de futebol de sub-21, que se concentra no domingo, para defrontar a Irlanda do Norte, informou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"Rodrigo Mora (FC Porto) foi dispensado dos trabalhos por questões físicas contraídas ainda ao serviço do clube. Após avaliação da Direção de Saúde e Performance da FPF, o jogador foi dado como indisponível para os treinos que arrancam no próximo domingo, bem como o jogo de preparação da próxima quarta-feira", escreve a FPF.

Entretanto, o FC Porto esclareceu a lesão do jovem dragão: “uma mialgia de esforço no adutor esquerdo”.

A concentração da equipa orientada pelo selecionador Luís Freire está prevista para domingo, às 16h30, em Torres Vedras, onde a equipa treinará até terça-feira, no Estádio do Torreense.

Portugal recebe a Irlanda do Norte, na quarta-feira, a partir das 19h30, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, em jogo de preparação para a fase final da qualificação para o Europeu de sub-21 de 2027, num momento em que a equipas das 'quinas' lidera o Grupo B.

A três jornadas do final do apuramento, que será retomado em setembro, com jogos agendados com Bulgária (fora), Gibraltar (casa) e República Checa (casa), Portugal lidera com 19 pontos, mais cinco do que os checos e oito em relação a escoceses e búlgaros.

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