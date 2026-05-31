Mathias de Amorim acredita em vencer o Europeu de esperanças

O médio Mathias de Amorim não tem dúvidas: "o objetivo é ganhar o Europeu [Sub21]. Temos qualidade para isso e vamos mostrar essa qualidade em todos os jogos".

O jogador do Famalicão foi, este domingo, o porta-voz da seleção Sub21 que prepara o particular de quarta-feira contra a Irlanda do Norte.

"A seleção está bem. Estamos muito contentes e orgulhosos por estar aqui a representar Portugal e queremos aproveitar ao máximo para nos prepararmos o melhor possível para os últimos três jogos do apuramento", acrescentou.

Mathias de Amorim deixou elogios à Irlanda do Norte.

Os 22 jogadores que restam da convocatória - após a dispensa de Mora – treinaram no relvado do Estádio Manuel Marques.

Guarda-redes: Diogo Ferreira (SL Benfica), Gonçalo Ribeiro (FC Porto) e João Carvalho (SC Braga);

Defesas: Daniel Banjaqui (SL Benfica), Diogo Travassos (Moreirense FC), Diogo Monteiro (FC Arouca), Gabriel Brás (FC Porto), Rodrigo Rêgo (SL Benfica), Tiago Gabriel (US Lecce Spa) e Tiago Parente (FC Felgueiras)

Médios: Diogo Sousa (Vitória SC), Eduardo Felicíssimo (Sporting CP), Gonçalo Moreira (SL Benfica), Gustavo Sá (FC Famalicão), Mateus Fernandes (West Ham FC) e Mathias de Amorim (FC Famalicão);

Avançados: Afonso Moreira (Olympique Lyonnais FC), Carlos Forbs (Club Brugge KV), Geovany Quenda (Sporting CP), João Costa (Al-Ettifaq), Noah Saviolo (Vitória SC) e Youssef Chermiti (Rangers FC);