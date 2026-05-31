Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 29 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Sub21

Mathias de Amorim acredita em vencer o Europeu de esperanças

31 mai, 2026 - 20:50

Portugal vai fazer jogo particular contra a Irlanda do Norte.

A+ / A-

O médio Mathias de Amorim não tem dúvidas: "o objetivo é ganhar o Europeu [Sub21]. Temos qualidade para isso e vamos mostrar essa qualidade em todos os jogos".

O jogador do Famalicão foi, este domingo, o porta-voz da seleção Sub21 que prepara o particular de quarta-feira contra a Irlanda do Norte.

"A seleção está bem. Estamos muito contentes e orgulhosos por estar aqui a representar Portugal e queremos aproveitar ao máximo para nos prepararmos o melhor possível para os últimos três jogos do apuramento", acrescentou.

Mathias de Amorim deixou elogios à Irlanda do Norte.

Os 22 jogadores que restam da convocatória - após a dispensa de Mora – treinaram no relvado do Estádio Manuel Marques.

Guarda-redes: Diogo Ferreira (SL Benfica), Gonçalo Ribeiro (FC Porto) e João Carvalho (SC Braga);

Defesas: Daniel Banjaqui (SL Benfica), Diogo Travassos (Moreirense FC), Diogo Monteiro (FC Arouca), Gabriel Brás (FC Porto), Rodrigo Rêgo (SL Benfica), Tiago Gabriel (US Lecce Spa) e Tiago Parente (FC Felgueiras)

Médios: Diogo Sousa (Vitória SC), Eduardo Felicíssimo (Sporting CP), Gonçalo Moreira (SL Benfica), Gustavo Sá (FC Famalicão), Mateus Fernandes (West Ham FC) e Mathias de Amorim (FC Famalicão);

Avançados: Afonso Moreira (Olympique Lyonnais FC), Carlos Forbs (Club Brugge KV), Geovany Quenda (Sporting CP), João Costa (Al-Ettifaq), Noah Saviolo (Vitória SC) e Youssef Chermiti (Rangers FC);

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 29 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

Música

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas p(...)

As cidades estão preparadas para o calor?

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA”

Papa pede para "desarmar a IA”

Media fizeram crescer o Chega?

Media fizeram crescer o Chega?