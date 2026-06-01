Beto Pimparel: "Diogo a titular" com os braços, pernas e cabeças dos suplentes

Primeiro dia. A 16 dias do Campeonato do Mundo das Américas, é nesta segunda-feira que arranca a epopeia que milhões esperam que redunde em história. Os eleitos por Roberto Martínez respondem à chamada e reencontram-se para respirarem o Mundial. "É o reencontro de companheiros de equipa que vão unir objetivos, desejos, crenças e vontades, ao serviço de Portugal. Depois, é também um dia de mudança total de chip. Inicia-se um processo que espero e desejo que seja longo até à final, de muita convivência, partilha e daquilo que vão ser os objetivos comuns", explica Beto Pimparel a Bola Branca. Chamado ao serviço em três Mundiais, para o antigo guarda-redes, o início do estágio definitivo não tem segredos. É hoje para o Campeonato do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México como foi para o torneios na África do Sul, Brasil e Rússia.

Em entrevista à Renascença, Beto coloca de parte o desgaste de épocas que se acumulam nas pernas dos nosso convocados e abraçam a "responsabilidade de representar Portugal no Campeonato do Mundo". "Depois de terminarem as temporadas há uns dias para descansarem, carregarem baterias, estarem com familiares e com amigos. A oportunidade que estes jogadores vão ter, não sendo um comprimido que limpa as mazelas todas, é verdadeiramente uma injeção de adrenalina e de motivação que, em muitos casos, parece que faz um reset ao desgaste", reconhece. E mesmo os que chegam mais tarde, por bons motivos, não vão "atrapalhar". Vitinha, João Neves, Nuno Mendes e Gonçalo Ramos só se juntam nos trabalhos no dia do primeiro jogo de preparação, este sábado frente ao Chile, mas "vêm ultra motivados" depois da conquista da segunda Champions consecutiva e "isso é sempre, sempre, sempre uma mais-valia" para Beto Pimparel.

Depois há o inevitável: Cristiano Ronaldo. O capitão chega ao sexto Mundial da carreira, três deles com Beto como companheiro, que não tem dúvidas sobre a motivação de CR7. "Conhecendo o Cristiano como conheço, acredito que vai apresentar-se na máxima força mental e física. Vai dar tudo aquilo que ele sempre deu à Seleção Nacional. Pode ser o seu último Mundial e, portanto, pode ser a última oportunidade do Cristiano de marcar mais uma página de ouro na história da Seleção e na sua carreira. Acho que estão aqui os ingredientes todos para que este Campeonato do Mundo possamos ver e admirar o Cristiano nos seus limites, a apoiar e a ajudar a Seleção Nacional", garante a Bola Branca. Quanto à área de intervenção do antigo internacional, Beto não tem dúvidas sobre a titularidade de Diogo Costa, "um guarda-redes com uma estabilidade e confiança enormes" e ainda "em fase de progressão e com vontade de crescer e ser ainda melhor". Mas lança um alerta: "Não nos podemos esquecer que, ao lado do Diogo, vão estar o José, o Rui e o Ricardo". Beto lembra que já esteve dos dois lados, foi suplente na África do Sul e na Rússia e, pelo meio, esteve na baliza em duas partidas do Mundial do Brasil. Há sempre e "tem de haver sempre o desejo de ser titular", mas também há "o objetivo maior" e, para isso, os "suplentes têm te trabalhar o mental e a motivação do Diogo".