Já sabe o que vai mudar nas leis do jogo para o Mundial?

A atribuição de cartão vermelho direto a futebolistas que tapem a boca ao expressarem-se em situações de confronto é uma das alterações às leis do jogo, aprovadas pela FIFA e pelo IFAB, que se aplica no Mundial'2026. Numa videoconferência com jornalistas para esclarecer as alterações às leis para o próximo Campeonato do Mundo, o presidente do Comité de Arbitragem da FIFA, Pierluigi Collina, vincou que os jogadores que cubram a boca com a mão, o braço ou a camisola ao proferirem palavras dirigidas a outro agente desportivo em situação de conflito são sempre punidos com vermelho. "É algo que vai ser sempre punido com vermelho, porque é algo que um jogador faz propositadamente, não instintivamente. Esperamos que os jogadores não façam isso", explicou, a propósito de uma das regras que será aplicada no torneio organizado por Estados Unidos, México e Canadá e que irá vigorar, de forma geral, a partir de 1 de julho. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui A lei surge após o argentino Gianluca Prestianni, ao serviço do Benfica, tapar a boca ao dirigir palavras a Vinicius Júnior, em 17 de fevereiro de 2026, após o golo que deu a vitória ao Real Madrid em Lisboa, na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, com o brasileiro a acusar o adversário de insultos racistas.

Suspenso preventivamente por um jogo pela UEFA, que abriu um processo disciplinar por racismo, Prestianni negou ofensas dessa índole, mas admitiu insultos homofóbicos, o que, devido à falta de provas, pelo facto de tapar a boca, valeu-lhe uma suspensão de seis jogos pela UEFA, três deles com pena suspensa, e de dois pela FIFA, a cumprir na seleção argentina, que não vai integrar no Mundial'2026. As alterações também contemplam a possibilidade de expulsar jogadores que estejam a protestar com o árbitro no momento em que deixam o relvado, adiantou o ex-juiz italiano, que dirigiu a final do Mundial'2002, entre Brasil e Alemanha, a valer o pentacampeonato aos canarinhos. O aumento do tempo útil de jogo é uma prioridade no Mundial'2026, com um pontapé de baliza que demore mais de cinco segundos desde que o árbitro levanta a mão a transformar-se em canto para a outra equipa e um lançamento lateral que demore mais de cinco segundos a transformar-se num arremesso adversário, embora haja flexibilidade em lançamentos longos para a área, especificou Collina. Nas substituições, o jogador que sai tem 10 segundos para deixar o campo desde que o marcador eletrónico é levantado, sempre pela via mais próxima, exceto se o árbitro lhe indicar uma alternativa, caso contrário, o futebolista que o rende tem de permanecer fora do "retângulo" por um minuto e entrar na primeira paragem após esse intervalo.