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Mundial 2026
Seleção inicia esta segunda-feira o estágio antes do Mundial: saiba quem (não) está e o que vem aí
01 jun, 2026 - 09:59 • Lusa
Este pode ser o último estágio para uma grande competição do capitão Cristiano Ronaldo, que, aos 41 anos, poderá abandonar a seleção nacional após o Campeonato do Mundo.
A seleção portuguesa inicia esta segunda-feira o estágio de preparação para a fase final do Mundial2026 de futebol com um treino na Cidade do Futebol, em Oeiras, e com quatro ausências confirmadas.
Portugal, que tem como selecionador o espanhol Roberto Martínez, tem a sua primeira sessão agendada para as 18h00, com os primeiros minutos a serem abertos à comunicação social. Antes, às 17h00, também na Cidade do Futebol, um jogador ainda a designar irá falar aos jornalistas em conferência de imprensa.
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Da lista de 27 jogadores convocados, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos vão falhar o arranque do estágio e só se juntam à seleção nacional no dia 06 de junho.
Os quatro jogadores sagram-se bicampeões europeus com o Paris Saint-Germain no sábado e vão ter direito a uma semana de descanso antes de se juntarem à comitiva lusa.
Este pode ser o último estágio para uma grande competição do capitão Cristiano Ronaldo, que, aos 41 anos, poderá abandonar a seleção nacional após o Campeonato do Mundo.
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No primeiro treino, o destaque vai para Ricardo Velho, que é uma das surpresas da convocatória, com o papel de quarto guarda-redes, e para Samu Costa e Gonçalo Guedes, que ganharam um lugar nas escolhas de Martínez apesar de não terem participado em qualquer jogo da fase de qualificação.
Na preparação para o próximo Campeonato do Mundo, o nono da sua história, sétimo seguido, Portugal vai realizar dois particulares, primeiro em 06 de junho com o Chile, no Estadio Nacional, em Oeiras, e depois com a Nigéria, em 10 de junho, em Leiria.
Depois de viajar no dia 12 para Palm Beach, em Miami, na Florida, onde vai 'montar' o seu centro de estágio, a seleção nacional vai disputar o Grupo K e tem estreia marcada para 17 de junho frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início agendado para as 12:00 (18:00 horas de Lisboa).
Segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).
O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México.
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Lista de 27 convocados para a fase final do Mundial2026:
- Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting), José Sá (Wolverhampton, Ing) e Ricardo Velho (Gençlerbirligi, Tur).
- Defesas: Diogo Dalot (Manchester United, Ing), Matheus Nunes (Manchester City, Ing), Nelson Semedo (Fenerbahçe, Tur), João Cancelo (FC Barcelona, Esp) Gonçalo Inácio (Sporting), Rúben Dias (Manchester City, Ing), Renato Veiga (Villarreal, Esp), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Fra) e Tomás Araújo (Benfica).
- Médios: Rúben Neves (Al Hilal, Ara), João Neves (Paris Saint-Germain, Fra), Vitinha (Paris Saint-Germain, Fra), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing), Bernardo Silva (Manchester City, Ing) e Samu Costa (Maiorca, Esp).
- Avançados: João Félix (Al Nassr, Ara), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus, Ita), Pedro Neto (Chelsea, Ing), Rafael Leão (AC Milan, Ita), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain, Fra), Cristiano Ronaldo (Al Nassr, Ara) e Gonçalo Guedes (Real Sociedad, Esp).
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