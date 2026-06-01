Seleção inicia esta segunda-feira o estágio antes do Mundial: saiba quem (não) está e o que vem aí

Este pode ser o último estágio para uma grande competição do capitão Cristiano Ronaldo, que, aos 41 anos, poderá abandonar a seleção nacional após o Campeonato do Mundo.

Os quatro jogadores sagram-se bicampeões europeus com o Paris Saint-Germain no sábado e vão ter direito a uma semana de descanso antes de se juntarem à comitiva lusa.

Da lista de 27 jogadores convocados, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos vão falhar o arranque do estágio e só se juntam à seleção nacional no dia 06 de junho.

Portugal, que tem como selecionador o espanhol Roberto Martínez, tem a sua primeira sessão agendada para as 18h00, com os primeiros minutos a serem abertos à comunicação social. Antes, às 17h00, também na Cidade do Futebol, um jogador ainda a designar irá falar aos jornalistas em conferência de imprensa.

A seleção portuguesa inicia esta segunda-feira o estágio de preparação para a fase final do Mundial2026 de futebol com um treino na Cidade do Futebol, em Oeiras, e com quatro ausências confirmadas.

No primeiro treino, o destaque vai para Ricardo Velho, que é uma das surpresas da convocatória, com o papel de quarto guarda-redes, e para Samu Costa e Gonçalo Guedes, que ganharam um lugar nas escolhas de Martínez apesar de não terem participado em qualquer jogo da fase de qualificação.

Na preparação para o próximo Campeonato do Mundo, o nono da sua história, sétimo seguido, Portugal vai realizar dois particulares, primeiro em 06 de junho com o Chile, no Estadio Nacional, em Oeiras, e depois com a Nigéria, em 10 de junho, em Leiria.

Depois de viajar no dia 12 para Palm Beach, em Miami, na Florida, onde vai 'montar' o seu centro de estágio, a seleção nacional vai disputar o Grupo K e tem estreia marcada para 17 de junho frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início agendado para as 12:00 (18:00 horas de Lisboa).

Segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México.