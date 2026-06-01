- Bola Branca 18h15
- 01 jun, 2026
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Seleção nacional arranca trabalhos sem quarteto do PSG
01 jun, 2026 - 18:50 • Inês Braga Sampaio
Já estava programado que Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos só se apresentariam no sábado.
A seleção nacional arrancou os treinos de preparação para o Mundial 2026, esta segunda-feira, sem Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos, que venceram a Liga dos Campeões ao serviço do PSG.
Já estava programado que o quarteto só se apresentaria aos trabalhos no sábado, o dia em que a equipa das quinas defrontará o Chile, no Jamor.
De resto, Roberto Martínez contou com todos os jogadores convocados à disposição, num treino de estreia que teve o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, a assistir.
Portugal integra o Grupo K do Mundial 2026, juntamente com República Democrática do Congo (jogo a 17 de junho, às 18h00), Uzbequistão (dia 23, às 18h00) e Colômbia (madrugada do dia 28, às 00h30).
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- 01 jun, 2026
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