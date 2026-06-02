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Mundial 2026

Cristiano Ronaldo 7, Bernardo 10... Já são conhecidos os números de Portugal para o Mundial

02 jun, 2026 - 12:22 • Redação*

Ronaldo continua com a 7 naquele que pode ser o seu último Mundial. Rúben Neves enverga a 21 de Diogo Jota.

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A Federação Portuguesa de Futebol divulgou esta terça-feira a numeração oficial da seleção.

A seleção nacional prepara-se agora para o Campeonato do Mundo, onde irá defrontar a RD Congo, o Uzbequistão e a Colômbia.

Antes de partirem para os Estados Unidos, os comandados de Roberto Martínez disputam dois jogos de preparação em solo nacional. Chile dia 6, no Jamor, e Nigéria dia 10, em Leiria.

Numeração oficial:

1 Diogo Costa
2 Nélson Semedo
3 Rúben Dias
4 Tomas Araújo
5 Diogo Dalot
6 Matheus Nunes
7 Cristiano Ronaldo
8 Bruno Fernandes
9 Gonçalo Ramos
10 Bernardo Silva
11 João Félix
12 José Sá
13 Renato Veiga
14 Gonçalo Inácio
15 João Neves
16 Francisco Trincão
17 Rafael Leão
18 Pedro Neto
19 Gonçalo Guedes
20 João Cancelo
21 Rúben Neves
22 Rui Silva
23 Vitinha
24 Samu Costa
25 Nuno Mendes
26 Francisco Conceição

*texto editado por Hugo Tavares da Silva

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