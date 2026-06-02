Dalot está "mais maduro" para ajudar Portugal no Mundial

O defesa Diogo Dalot considera chegar ao Mundial 2026 com “mais experiência” e “mais maduro” para “tomar as melhores decisões” e ajudar Portugal a alcançar os objetivos a que se propõe para a competição.

“Acho que [o Mundial] chega numa altura da minha carreira em que já consigo ter mais experiência, sou um homem e um jogador mais maduro para tomar as melhores decisões para mim, a minha carreira, e para tentar ajudar ao máximo a seleção e o meu clube. Acho que sempre foi a minha filosofia”, avaliou o lateral de 27 anos, em ronda de imprensa, no decurso de um evento para crianças realizado no centro comercial UBBO, na Amadora, esta terça-feira.

Dalot é um dos 26 futebolistas convocados pelo selecionador Roberto Martínez para disputar o Campeonato do Mundo. O lateral alertou para a importância de Portugal não mostrar sobranceria ante República Democrática do Congo, Uzbequistão e Colômbia, os adversários que terá pela frente na fase de grupos.

“Se formos analisar jogador a jogador, conseguimos encontrar jogadores que estão a jogar em boas ligas e boas competições. A nível coletivo, será sempre a situação mais complicada, porque irá jogar-se frente a equipas que certamente trarão dificuldades em termos coletivos”, estimou o defensor.

Dalot prometeu ainda total compromisso da equipa portuguesa para com o selecionador nacional, Roberto Martínez, que terminará contrato no final do Mundial2026 e tem a sua continuidade ainda incerta.

“A decisão [de permanecer ou sair] certamente não será nossa [dos jogadores], mas, qualquer que seja o treinador — e acho que esse é o objetivo que nós temos enquanto jogadores —, vamos dar o máximo por ele, o ‘mister’ Martinez não foge à regra”, assinalou o lateral ambidestro dos ingleses do Manchester United, que contabiliza três golos em 33 internacionalizações AA por Portugal.

Na preparação para o próximo Campeonato do Mundo, o nono da sua história, sétimo seguido, Portugal vai realizar dois particulares, primeiro no sábado, com o Chile, no Estádio Nacional, em Oeiras, e, depois, com a Nigéria, no dia 10 de junho, em Leiria.

Depois de viajar no dia 12 para Palm Beach, em Miami, na Florida, onde vai montar o seu centro de estágio, a seleção nacional vai disputar o Grupo K e tem estreia marcada para 17 de junho frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início agendado para as 18h00.

Segue-se o estreante Uzbequistão a 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 18h00, ficando o grupo fechado a 28 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 00h30.

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México.