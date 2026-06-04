- Bola Branca 12h45
- 04 jun, 2026
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Seleção Feminina
Francisco Neto pede respeito pela Letónia mas aponta ao pleno de pontos
04 jun, 2026 - 15:12 • Lusa
Selecionador nacional quer vencer todos os jogos da fase de grupos do apuramento para o Mundial 2027 feminino.
O selecionador feminino salienta a importância de "respeitar todos os adversários", incluindo a Letónia, última classificada do apuramento para o Mundial 2027, que a equipa das quinas defrontará na sexta-feira.
"No nosso primeiro apuramento, em 2017, Portugal era equipa de Pote 4. Apesar de ter sido a única equipa de Pote 4 a apurar-se para uma fase final até ao dia de hoje, isso já aconteceu e foi feito por nós. Por isso, temos de respeitar todos os adversários", recorda Francisco Neto, esta quinta-feira, na conferência de antevisão ao encontro que oporá a equipa portuguesa à congénere letã, no Estoril.
A importância de derrotar a Letónia e, posteriormente, garantir o primeiro lugar final da fase de grupos é realçada pelo treinador, que recorda os possíveis benefícios para o futuro que poderão advir, além do esforço despendido no passado para que Portugal chegasse ao nível atual.
"Acima de tudo, para nós é importante porque nos dá pontos no ranking, melhoramos as nossas condições e beneficia-nos em sorteios futuros. É um trabalho menos visível mas muito importante, de que nós temos beneficiado muito. Relembro — e gosto muito de dizer isto — nunca podemos esquecer de onde viemos", declara.
Francisco Neto insiste em valorizar o trabalho a longo prazo, que tem sido efetuado no crescimento do futebol feminino português, que conduziu à participação em fases finais de Europeus e Mundiais e, mais recentemente, a quatro vitórias em quatro partidas na primeira fase de apuramento para o Mundial 2027.
"Acho que não é resumo destes quatro jogos. Acima de tudo, o espelho disso têm sido os últimos anos", transmite.
Objetivo: pleno de pontos
Pese o respeito que demonstra pela Letónia, Francisco Neto deixa vincada a ambição de contabilizar mais uma vitória, mantendo o pleno de triunfos na fase de qualificação para o Mundial.
"No último apuramento, vencemos cinco jogos e empatámos um. Temos o objetivo traçado de vencer todos, não pela afirmação ou o estatuto, não vivemos disso", garante.
Portugal aponta à conquista dos seis pontos ante a Letónia e a Finlândia, e consequente primeiro lugar do grupo e subida à Liga A europeia, que antecede um play-off de apuramento para o Mundial, no Brasil.
A seleção defronta a Letónia na sexta-feira, às 20h00, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril. Depois, a Finlândia, no Tammelan Stadion, em Tampere, no sudoeste finlandês, a 9 de junho, às 18h00.
À partida para a quinta jornada, Portugal lidera o Grupo 3 com 12 pontos, mais três do que a Finlândia. A Eslováquia é terceira com três pontos, já a Letónia soma por perdidos todos os jogos disputados.
- Bola Branca 12h45
- 04 jun, 2026
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