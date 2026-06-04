José Sá e o futuro de Martínez. "Que eu saiba vai continuar e é isso que nós queremos"

José Sá acredita na continuidade de Roberto Martínez como selecionador nacional e manifesta essa intenção, esta quinta-feira.

Em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, o guarda-redes internacional português recusa abordar rumores sobre o futuro do técnico espanhol, mas deixa uma garantia: "Que eu saiba, o mister vai continuar e é isso que nós queremos. É para isso que estamos todos com ele."

Portugal está nos últimos dias de trabalho antes do particular com o Chile, de preparação para o Mundial 2026. Encontro marcado para sábado, às 18h45, no Estádio Nacional do Jamor.

O que há a corrigir de Mundiais anteriores: "Tentámos perceber o que faltou nos outros Mundiais. Óbvio que queremos ganhar. Queremos ganhar todos os jogos e vamos trabalhar para isso."

Particulares com Chile e Nigéria: "Vão ser dois jogos muito importantes para preparar o Mundial. O Chile e a Nigéria vão ser dois bons jogos de preparação. Estamos focados em preparar bem o primeiro jogo do Mundial."

Quatro guarda-redes: "Esse tema já foi muito comentado. É muito bom para nós, para os guarda-redes e para os outros jogadores. Certos treinos são muito intensos e às vezes até precisamos de ajuda. E em vez de estarmos a chamar miúdos ou guarda-redes nos Estados Unidos, assim temos o Ricardo Velho connosco, que nos vai ajudar. Faz parte do grupo e é sempre bom tê-lo connosco."



Portugal é candidato a vencer o Mundial 2026? "Portugal está muito forte, somos candidatos. Favoritos, para mim, é quem já ganhou o Mundial. Estamos a trabalhar bem, para ganhar todos os jogos e no fim, sim, podermos levantar a taça."

Desgaste ao fim de uma época longa: "Tentamos sempre recuperar bem. A equipa técnica tem sempre atenção ao estado dos jogadores, pôr-nos sempre em forma para defrontar qualquer equipa. E quando vimos à seleção, também temos sempre o 'boost' de representar o nosso país, é um enorme orgulho estar aqui."

Bola oficial do Mundial: "Isto é uma boa bola para o Bruno Fernandes, para chutar à baliza [risos]. Mas pronto, temos de nos habituar. Estamos a treinar com ela para isso."

Diferenças na preparação entre os Mundiais de 2022, no inverno, e 2026, no verão: "O último Mundial foi um pouco atípico, a meio da época. Estamos sempre preparados para estas competições no fim das épocas. Mas é o habitual, temos de estar preparados e concentrados."

Titularidade: "Ninguém sabe de nada, ninguém sabe a equipa. Todos estão a preparar-se para jogar, depois é o selecionador que decide."

Experiência de dez anos na seleção: "Já estou na seleção há muito tempo. O número de jogos que fiz, não é que não importe, mas o bom é estar aqui com a equipa. Experientes acho que somos todos."

Futuro de Roberto Martínez: "Não é tema nenhum, nunca falámos sobre isso e não sei nada sobre isso. Que eu saiba, o mister vai continuar e é isso que nós queremos. É para isso que estamos todos com ele."

Queda de nível da seleção chilena desde 2017: "Encaramos o Chile como uma equipa forte. É uma equipa que corre muito, trabalha muito e reage muito à perda de bola. Queremos ganhar o jogo."

Chilenos dizem que a sua seleção é a pior da América do Sul: "O Chile tem uma boa equipa. Mesmo aqui em Portugal, sempre achámos que o Chile teve sempre boas equipas. Apesar de não estarem qualificados para o Mundial, vão querer dar tudo contra Portugal, para mostrar o seu valor. É uma boa equipa, temos de estar concentrados e sempre de olho aberto."