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Futebol feminino

Portugal goleia Letónia nas asas de Kika Nazareth

05 jun, 2026 - 22:21 • Ricardo Vieira

Resultado importante da seleção feminina rumo ao Mundial de 2027.

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A seleção de futebol feminino deu um passo importante rumo ao Mundial 2027, ao golear esta sexta-feira a Letónia, por 5-0, em jogo disputado no Estoril.

Depois de uma primeira parte sem golos, Portugal abriu o "ketchup" no segundo tempo.

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Carolina Santiago abriu o marcados, aos 47 minutos, e Ana Capeta ampliou o resultado, aos 53.

Depois, foi a vez de Kika Nazareth abrir o livro e marcar dois golos de rajada, aos 61 e 63 minutos. O primeiro foi uma "bomba" do meio da rua.

O resultado e a goleada ficaram selados com um golo de Dolores Silva, aos 84 minutos.

Após a goleada aplicada à Letónia, a seleção portuguesa joga na Finlândia na terça-feira, pelas 20h00, na partida de encerramento do Grupo B3.

Portugal lidera com cinco vitórias em outras tantas jornadas. Se ganhar ou empatar na Finlândia fica em posição favorável no play-off de apuramento para o Mundial e garante um lugar na Liga A da Liga das Nações.

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  • 05 jun, 2026
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