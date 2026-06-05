- Bola Branca 18h14
- 05 jun, 2026
-
Futebol feminino
Portugal goleia Letónia nas asas de Kika Nazareth
05 jun, 2026 - 22:21 • Ricardo Vieira
Resultado importante da seleção feminina rumo ao Mundial de 2027.
A seleção de futebol feminino deu um passo importante rumo ao Mundial 2027, ao golear esta sexta-feira a Letónia, por 5-0, em jogo disputado no Estoril.
Depois de uma primeira parte sem golos, Portugal abriu o "ketchup" no segundo tempo.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Carolina Santiago abriu o marcados, aos 47 minutos, e Ana Capeta ampliou o resultado, aos 53.
Depois, foi a vez de Kika Nazareth abrir o livro e marcar dois golos de rajada, aos 61 e 63 minutos. O primeiro foi uma "bomba" do meio da rua.
O resultado e a goleada ficaram selados com um golo de Dolores Silva, aos 84 minutos.
Após a goleada aplicada à Letónia, a seleção portuguesa joga na Finlândia na terça-feira, pelas 20h00, na partida de encerramento do Grupo B3.
Portugal lidera com cinco vitórias em outras tantas jornadas. Se ganhar ou empatar na Finlândia fica em posição favorável no play-off de apuramento para o Mundial e garante um lugar na Liga A da Liga das Nações.
- Bola Branca 18h14
- 05 jun, 2026
-