Samu Costa: "Já disse ao mister que se tiver de jogar a lateral, estou ao serviço"

Samu Costa só quer ajudar a seleção nacional e está preparado para jogar em que posição for, inclusive a lateral, por "um minuto ou 90".

"A posição em que estou cómodo e que me sinto melhor é a 6 e 8. Mas já disse ao mister que se tiver de jogar a lateral, estou ao serviço da seleção. O mais importante é a equipa", sublinha o médio internacional português, de 25 anos, em conferência de imprensa, esta sexta-feira.

O Mallorca desceu de divisão e o Benfica mostrou, alegadamente interesse, mas Samu foge à questão: "Só estou focado na seleção, nada mais."

Palavras do médio Samu Costa na antevisão do jogo particular com o Chile, marcado para as 18h45, no Estádio Nacional, no Jamor. Encontro com relato em direto e acompanhamento na Renascença.

Papel na seleção: "O meu papel é bastante claro, estou ao serviço da seleção para ajudar no que for preciso. Se tiver de jogar um minuto ou 90, estarei preparado. O mais importante é a equipa e quero também aprender com os meus companheiros e o staff, para podermos, todos juntos, conquistar algo muito bonito."

Melhor posição: "A posição em que estou cómodo e que me sinto melhor é a 6 e 8. Mas já disse ao mister que se tiver de jogar a lateral, estou ao serviço da seleção. O mais importante é a equipa."

Concorrência no meio-campo: "Quanto melhor concorrência tiver, melhor. É melhor para a equipa. Temos dos melhores jogadores do mundo em cada posição, é super importante para mim. Estou bastante agradecido por poder treinar com eles todos os dias e estou aqui para ajudar toda a gente."

Convocatória em detrimento de jogadores como João Palhinha: "Trabalhei muito para estar aqui. Deve-se ao meu trabalho, à minha humildade, ao trabalho que fiz diariamente no clube. Ao estágio em março, que foi super importante para mim. Tive oportunidade de me mostrar como jogador e como pessoa. Quanto à concorrência, eu fiz o melhor para estar aqui, apenas estou feliz por ser convocado e por fazer parte desta seleção."

Futuro, depois de o Mallorca ter descido: "Neste momento, só estou focado na seleção. O clube neste momento não é importante. O importante é a seleção, é estar aqui, é dar o meu melhor todos os dias, para podermos conquistar algo super bonito. Para isso, temos de trabalhar muito e eu vou ser mais um a trabalhar."

Problemas com os centros de estágios nos EUA e no México: "Acreditamos que estará preparada para o Mundial. Mas a nossa equipa tem de estar preparada para jogar em qualquer situação. Vamos estar prontos, para isso trabalhamos todos os dias. A nossa preocupação não é o campo nem o estádio, somos nós."

Época com sete golos e duas assistências: "Sempre fui um 6 bastante posicional. Consegui melhorar o meu jogo para conseguir fazer diferentes posições do meio-campo, este ano joguei mais como um box-to-box e consegui ter mais chegada à área. Eu apenas fiz o que os treinadores me pediram. Consigo adaptar-me facilmente a qualquer posição. E como digo, se me pedirem para jogar em qualquer lado, eu vou fazer o meu melhor por isso e procurar aprender também com os companheiros da minha posição, para poder melhorar a cada dia."

Roberto Martínez tem um plano para Samu Costa? "Não, o mister ainda não teve uma conversa comigo sobre planos. Como é óbvio, o mais importante é a equipa, o mister tem falado bastante com a equipa. Temos treinado bastantes coisas, bastantes boas dinâmicas. O mais importante é o plano coletivo e é nisso que estamos todos focados nesta seleção."

Pressão sobre Portugal para vencer o Mundial: "Pressão vai haver sempre, todas as seleções a têm. É a maior competição do mundo e todos querem ganhar. Eu vejo a pressão como algo positivo. Se tens pressão, é porque esperam coisas boas de ti. De certeza que as pessoas esperam coisas boas da seleção. Não vou falar de candidatos, nem de favoritos. O mais importante é o dia a dia, começarmos a construir boas sociedades, boas químicas entre os jogadores e o staff. Agora o importante é o jogo de amanhã."

Preparado "Não sei se vou jogar, é o mister que decide. Estou preparado para joga e para não jogar, estou aqui para ajudar."

Química criada com os outros jogadores: "Tenho criado bastantes sociedades e relações com todos os meus companheiros, creio que é importante para um médio-centro, por exemplo, criar boas relações com os centrais, com os laterais, com o 10, com os extremos. É importante começarmos a criar essas sociedades, para chegarmos ao Mundial e jogarmos sem pensar muito, as coisas têm de ser fluídas."

Alegado interesse do Benfica: "Só estou focado na seleção, nada mais."

Intensidade num particular: "A intensidade somos nós que temos de a pôr. Encaro um jogo de preparação como um jogo oficial, encaro cada treino como um jogo oficial. É importante amanhã metermos na cabeça que é como se tratasse de um jogo oficial, temos de pôr bastante intensidade. É um jogo bastante importante ao nível físico para pormos minutos nas pernas e nos prepararmos para o primeiro jogo. Vamos encarar com 100% de seriedade."

Como conquistar espaço na equipa: "É importante o dia a dia, seja jogos, seja treinos. O mister insiste bastante que o fora de campo também é importante, o descanso, os almoços, os jantares. Em tudo o que pudermos dar o nosso máximo para ajudar a seleção, temos de dar. Em treinos ou jogos, quando estou em campo, tenho de dar tudo o que tenho."



Chile: "É uma seleção que está num processo de reconstrução, tem jogadores novos, tem bastante energia e vontade de poder provar que merecem numa grande seleção, como é o Chile. Conheço alguns jogadores. Esperamos uma equipa muito intensa, bastante atrevida, que pode jogar com linha de quatro e linha de cinco, e temos de estar preparados para uma seleção que vem com muita vontade de fazer um bom jogo. Respeitamo-los ao máximo e por isso estamos a trabalhar arduamente."

Portugal a meio gás, com o Mundial à porta? "Não vamos resguardar-nos, é um jogo bastante importante para nós, porque é de preparação. Se relaxas, não podes acostumar-te a jogar assim. Tens de jogar de forma sempre intensa, com a mesma seriedade. Amanhã, temos de meter bastante intensidade e tentar impor o nosso jogo, conscientes de que o Chile vai colocar bastantes dificuldades e que temos de estar preparados para solucioná-las."