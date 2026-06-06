Bruno e a expulsão de Leão. "Temos de ser inteligentes, mas destaco a entreajuda"

Bruno Fernandes prefere destacar o "espírito de entreajuda" da seleção nacional, em face da expulsão de Rafael Leão frente ao Chile, este sábado. João Cancelo desentendeu-se com um jogador chileno, foi abordado por um segundo, Ivan Román, e aí entrou em cena o extremo do AC Milan, a empurrar Román. O árbitro da partida mostrou cartão vermelho a ambos. "Não queremos ter jogadores expulsos, temos de ser inteligentes neste tipo de momentos, mas eu destaco o espírito de entreajuda do grupo", declara à RTP o médio Bruno Fernandes, que terminou a partida frente ao Chile, que Portugal, venceu, por 2-1, com a braçadeira de capitão.

Bruno explica como viu a situação em campo: "O Rafael sentiu que o Cancelo estava sozinho naquele momento perante os chilenos e foi defendê-lo. Claro que não queremos vermelhos, mas realço a entreajuda." Nelson Semedo, outro dos jogadores mais experientes do plantel da seleção portuguesa, foi um pouco mais ríspido, mas pedagógico. "Não pode acontecer. Ele também saberá aprender com isso, porque não pode acontecer. temos de saber controlar o calor do jogo. Há equipas que tentarão desestabilizar-nos dessa maneira e temos de ser melhores nesse aspeto", afirmou o lateral, também em declarações à RTP.