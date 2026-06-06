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Martínez, o golo sofrido e a expulsão. "É importante, um sinal para toda a equipa"

06 jun, 2026 - 21:45 • Inês Braga Sampaio

Selecionador considera que houve "aspetos muito bons e aspetos menos bons" na vitória, por 2-1, sobre o Chile, e que é agora, antes do Mundial, que se aprende com os erros.

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Roberto Martínez considera que o teste com o Chile (vitória por 2-1) foi positivo, também, pelos sinais de alerta para a seleção nacional, pelos erros e pela expulsão de Rafael Leão. Isto é, mais vale dar palsos em falso e aprender a lição agora do que quando o Mundial 2026 começar.

"Temos muitos erros em posse, precisamos de ajustar isso e tomar melhores decisões, chegar ao último terço e manter a bola. O golo que sofremos é importante, é um bom sinal de que como equipa precisamos de jogar melhor no pontapé de baliza e na criação. São aspetos que podem acontecer em amigáveis, é o objetivo dos jogos antes do Mundial", afirma o selecionador nacional, em declarações à RTP, após o jogo.

Portugal volta a jogar na quarta-feira, 10 de junho, diante da Nigéria, às 20h45, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria. Será o último jogo de preparação para o Mundial, antes da partida para os Estados Unidos.

Análise: "Gostei de muitas coisas. Precisamos de estar preparados para esperar o inesperado. O cartão vermelho chega e fez com que estivéssemos dez contra dez, mais espaço, mais duelos, que era o objetivo de jogar com o Chile. Individualmente, só a contrariedade do cartão vermelho que não deixou o Francisco Trincão participar, mas com o número de minutos que ele fez esta época vamos ajustar no próximo jogo. Houve aspetos muito bons, aspetos menos bons, que precisamos de trabalhar, mas estamos a começar a sincronizar como equipa e fica o ganhar um jogo dentro inesperado de jogar a segunda parte com dez jogadores."

Aspetos a corrigir: "Precisamos de maior eficácia na primeira parte. Chegámos muito bem à área, mas houve momentos em que faltou mais homens dentro da área. Controlámos bem o jogo. Na segunda parte, tentámos ganhar o jogo. Marcar dois golos de bola corrida é um bom sinal. Depois, temos muitos erros em posse, precisamos de ajustar isso e tomar melhores decisões, chegar ao último terço e manter a bola. O golo que sofremos é importante, é um bom sinal de que como equipa precisamos de jogar melhor no pontapé de baliza e na criação. São aspetos que podem acontecer em amigáveis, é o objetivo dos jogos antes do Mundial."

Expulsão de Rafael Leão: "É um sinal para nós, para o Rafael e para toda a equipa. Temos muita vontade e ele reagiu numa situação que vai acontecer muito durante o Mundial. É para nós o reforçar isso, mas gostaria de ficar, primeiro, com a boa disciplina do jogo posicional do Rafael, que fez a época numa posição totalmente diferente e não é fácil ajustar para as posições em que o queremos na seleção, gostei muito disso. Mas claramente é um bom exemplo de que não podemos entrar na frustração ou ver um cartão vermelho nessa situação."

Gonçalo Guedes: "É um perfil diferente, que hoje, com dez jogadores, mostrou o que ele pode fazer. Procurar espaços nas costas da linha defensiva, também dá polivalência, porque facilmente consegue jogar na ala esquerda. O seu perfil faz com que o nosso balneário tenha mais opções. Gostei muito da sua finalização, em treino é um jogador muito clínico dentro da área. Chega à seleção com bom pé e acho que o golo de hoje vai ser um bom sinal para o Mundial."

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