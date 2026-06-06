Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 05 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Seleção Nacional

Rafael Leão: "Quis proteger o meu colega, nunca com a intenção de magoar"

06 jun, 2026 - 22:35 • Inês Braga Sampaio

Extremo da seleção nacional justifica expulsão no jogo de preparação frente ao Chile, que o tira do teste com a Nigéria.

A+ / A-

Rafael Leão explica a expulsão na vitória (2-1) de Portugal frente ao Chile, este sábado, com a intenção de defender João Cancelo.

Cancelo desentendeu-se com um jogador chileno, foi abordado por um segundo, Ivan Román, e aí entrou em cena o extremo do AC Milan, a empurrar Román. O árbitro da partida mostrou cartão vermelho a ambos.

No Instagram, Rafael Leão justifica a atitude: "Simplesmente quis proteger o meu colega, nunca com a intenção de magoar o adversário."

O extremo também agradece "a todos os portugueses" que estiveram no Jamor a apoiar a equipa e que criaram um "ambiente incrível".

"Seguimos juntos", escreve o avançado da seleção nacional.

Portugal venceu o Chile por 2-1, este sábado, no Jamor, o primeiro teste de preparação para o Mundial 2026. Segue-se o jogo com a Nigéria, na quarta-feira, às 20h45, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.

Rafael Leão não vai poder participar no jogo com os nigerianos, devido à expulsão diante do Chile. Falta saber que sanção a FIFA lhe aplicará: se for mais que um jogo, o extremo falhará a estreia de Portugal no Campeonato do Mundo, no dia 17 de junho, com a República Democrática do Congo.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 05 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

Música

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas p(...)

As cidades estão preparadas para o calor?

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA”

Papa pede para "desarmar a IA”

Media fizeram crescer o Chega?

Media fizeram crescer o Chega?