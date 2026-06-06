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Seleção Nacional
Rafael Leão: "Quis proteger o meu colega, nunca com a intenção de magoar"
06 jun, 2026 - 22:35 • Inês Braga Sampaio
Extremo da seleção nacional justifica expulsão no jogo de preparação frente ao Chile, que o tira do teste com a Nigéria.
Rafael Leão explica a expulsão na vitória (2-1) de Portugal frente ao Chile, este sábado, com a intenção de defender João Cancelo.
Cancelo desentendeu-se com um jogador chileno, foi abordado por um segundo, Ivan Román, e aí entrou em cena o extremo do AC Milan, a empurrar Román. O árbitro da partida mostrou cartão vermelho a ambos.
No Instagram, Rafael Leão justifica a atitude: "Simplesmente quis proteger o meu colega, nunca com a intenção de magoar o adversário."
O extremo também agradece "a todos os portugueses" que estiveram no Jamor a apoiar a equipa e que criaram um "ambiente incrível".
"Seguimos juntos", escreve o avançado da seleção nacional.
Portugal venceu o Chile por 2-1, este sábado, no Jamor, o primeiro teste de preparação para o Mundial 2026. Segue-se o jogo com a Nigéria, na quarta-feira, às 20h45, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.
Rafael Leão não vai poder participar no jogo com os nigerianos, devido à expulsão diante do Chile. Falta saber que sanção a FIFA lhe aplicará: se for mais que um jogo, o extremo falhará a estreia de Portugal no Campeonato do Mundo, no dia 17 de junho, com a República Democrática do Congo.
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