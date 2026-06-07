Campeões europeus do PSG integram estágio da seleção no primeiro dia à porta fechada

A seleção portuguesa para o Mundial 2026 fica este domingo completa, com a chegada de Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos, que falharam a semana inicial de trabalho, no primeiro dia à porta fechada.

Depois de terem sido bicampeões europeus com o Paris Saint-Germain, os quatro jogadores tiveram direto a sete dias de descanso, falhando o teste de sábado com o Chile (2-1), mas este domingo já vão estar às ordens do selecionador Roberto Martínez, que fica assim a contar com os 26 jogadores convocados para o próximo Campeonato do Mundo, mais Ricardo Velho.

Matheus Nunes, que falhou o duelo com chilenos devido a questões físicas, também já deverá trabalhar sem limitações, de acordo com as palavras de Martínez após o jogo no Estádio Nacional, em Oeiras.

Pela primeira vez desde o arranque do estágio, a Cidade do Futebol, em Oeiras, vai ficar fechada à comunicação social, com Portugal a começar a preparar o segundo e último teste, que será na quarta-feira com a Nigéria, em Leiria.

Rafael Leão, expulso frente ao Chile, é já baixa certa para essa partida.

Depois de viajar no dia 12 para Palm Beach, em Miami, na Florida, onde vai montar o seu centro de estágio, Portugal vai disputar o Grupo K e tem estreia marcada para 17 de junho frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início agendado para as 18h00.

Segue-se o estreante Uzbequistão a 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 18h00, ficando o grupo fechado a 28 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 00h30.

O Mundial 2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México.