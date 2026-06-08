Seguro lança o sonho: “Tragam para Portugal a taça que nos falta”

Em vésperas da partida da Seleção Nacional para os Estados Unidos, onde irá participar no Mundial de 2026, António José Seguro deixou uma mensagem de incentivo aos jogadores, apelando à união do grupo e à ambição de conquistar o título mundial.

“Quero que saibam, aliás, têm essa certeza, quando vestirem a camisola da Seleção Nacional, têm ao seu lado também a vestir pelo menos 10 milhões de portugueses que vivem em Portugal”, afirmou António José Seguro.

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Numa cerimónia na Cidade do Futebol, o chefe de Estado destacou também o impacto que os jogadores têm junto das gerações mais novas e das famílias que acompanham os jogos da equipa nacional.

“Há milhares, milhões de crianças que sonham ser como vós”, disse Seguro, acrescentando que existem igualmente “imensas famílias que vão parar, fazer absolutamente nada, para estarem agarradas durante 90 minutos” a apoiar a seleção.

Perante os desafios que esperam a equipa ao longo da competição, o Presidente da República defendeu que o percurso será marcado por dificuldades, mas considerou que esses momentos serão determinantes para demonstrar o caráter do grupo.

“Um torneio desta competição é um torneio que passa por muitas dificuldades, tem muitas exigências, mas é aí que se mostra a fibra de ser português, a alma de ser português”, afirmou.

Numa das passagens mais marcantes do discurso, o Presidente apelou ao espírito coletivo da equipa e evocou a memória de Diogo Jota.

“Joguem uns pelos outros. Trabalhem uns pelos outros. Joguem e trabalhem também em memória do nosso Diogo Jota”, disse António José Seguro.

A terminar, deixou o apelo mais ambicioso da intervenção, desafiando a equipa a conquistar o único grande troféu que falta ao futebol português.

“O país acredita em vós. Façam-nos sonhar. Tragam para Portugal a taça que nos falta”, pediu.

Antes da intervenção de Seguro, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, agradeceu a presença do chefe de Estado, considerando que ela representa mais do que um gesto institucional.

“A sua presença aqui não é apenas institucional, é um sinal de unidade nacional”, afirmou Pedro Proença.

O dirigente defendeu ainda que a presença do Presidente reforça a importância da seleção para o país.

“Sempre que a Seleção entra em campo, Portugal inteiro revê-se nela”, declarou Pedro Proença.

Também Roberto Martínez destacou o significado da visita presidencial e garantiu total empenho da equipa na competição.

“Posso dizer que a Seleção vai dar tudo por Portugal e vai entrar em campo com a responsabilidade de elevar os sonhos de milhões de portugueses”, disse.