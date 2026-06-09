Mundial feminino. Portugal perde na Finlândia, mas vai ser cabeça de série no play-off

A seleção feminina perdeu esta terça-feira na Finlândia, por 3-1, mas garantiu o estatuto de cabeça de série no sorteio do play-off de acesso ao Mundial 2027, assim como o regresso à Liga A da Liga das Nações.

Um golo de Kika Nazareth, aos 29 minutos, garantiu o primeiro lugar de Portugal nas contas finais do Grupo B3 de apuramento.



A jogadora do Barcelona fez o marcador funcionar através da conversão de um livre direto, junto à linha lateral.

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Portugal terminou com os mesmos 15 pontos da Finlândia, mas valeu a diferença de golos no confronto direto entre as duas seleções. Na primeira volta do grupo, a seleção nacional tinha vencido as nórdicas por 2-0. Apesar da vitória por 3-1 no embate desta terça-feira, a Finlândia ficou no segundo lugar do Grupo B3.

A importância de ficar no primeiro lugar do grupo prende-se com o posicionamento no sorteio do play-off de acesso ao Mundial 2027.

Portugal assegurou o estatuto de cabeça de série, o que lhe permite evitar as equipas mais poderosas na primeira ronda. Os adversários possíveis são Bélgica, Turquia, Chéquia, Albânia, Irlanda do Norte, Eslováquia, Israel e a própria Finlândia, em duelos a definir num sorteio que terá lugar a 18 de junho.

Na segunda ronda, a qualificação para o Campeonato do Mundo pode ficar complicada, dado que, chegando a essa fase, a seleção nacional terá pela frente o vencedor do duelo entre o primeiro ou segundo classificado de um dos grupos da Liga C e o segundo ou terceiro colocado de um dos grupos da Liga A. Quer isto dizer que Portugal já poderá apanhar "tubarões" como Inglaterra, Noruega, Países Baixos e Suécia.

[Notícia atualizada às 10h35 do dia 10 de junho de 2026]

