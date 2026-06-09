- Bola Branca 18h14
- 09 jun, 2026
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Futebol
Seleção feminina perde na Finlândia, mas regressa à elite da Liga das Nações
09 jun, 2026 - 20:54 • Ricardo Vieira
Um golo de Kika Nazareth garantiu o primeiro lugar de Portugal no Grupo B3.
A seleção feminina perdeu esta terça-feira na Finlândia, por 3-1, mas garantiu o regresso à Liga A da Liga das Nações.
Um golo de Kika Nazareth, aos 29 minutos, garantiu o primeiro lugar de Portugal nas contas finais do Grupo B3.
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A jogadora do Barcelona fez o marcador funcionar através da conversão de um livre direto, junto à linha lateral.
Portugal terminou com os mesmos 15 pontos da Finlândia, mas valeu a diferença de golos no confronto direto entre as duas seleções.
Na primeira volta do grupo, a seleção nacional tinha vencido as nórdicas por 2-0.
Apesar da vitória por 3-1 no embate desta terça-feira, a Finlândia ficou no segundo lugar do Grupo B3.
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- 09 jun, 2026
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