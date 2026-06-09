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Mundial 2026

Trincão e o Portugal-Colômbia com Suárez. "Dizíamos que ele ia ficar em segundo do grupo"

09 jun, 2026 - 17:10 • Inês Braga Sampaio

Balneário do Sporting foi palco de brincadeiras entre os jogadores portugueses e o internacional colombiano, em vésperas de Mundial 2026, conta o extremo.

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Francisco Trincão revela que o Mundial 2026 foi tema de conversa e brincadeiras com o colombiano Luis Suárez no balneário do Sporting, a propósito do último jogo do Grupo K, entre Portugal e Colômbia.

"Falámos bastante, até brincávamos mais a dizer que ele ia ficar em segundo do grupo e nós íamos ficar em primeiro. Era a brincadeira no balneário durante algum tempo. Falámos também de trocar a camisola", conta o extremo, esta terça-feira, em conferência de imprensa.

Palavras de Francisco Trincão, na antevisão do duelo com a Nigéria, marcado para quarta-feira, às 20h45, em Leiria. O último jogo de Portugal antes do Mundial 2026 tem relato e acompanhamento na Renascença.

Sensações antes do Mundial: "Entusiasmo, é uma experiência única. Não posso dizer muito, porque não tenho muita experiência, mas da minha parte, estarei pronto para ajudar, seja de que forma for."

Portugal é candidato? "Temos de ter sempre confiança, temos de acreditar. É um torneio muito difícil, mas temos um grupo incrível e jogadores de muita qualidade. Temos de acreditar que é possível fazer algo bonito."

Condição física, depois de ter descansado frente ao Chile: "Estou ótimo, estes dias servem para adaptar da melhor forma possível e regenerar o corpo. O importante é preparar-me da melhor forma possível para quando começar o Mundial estar bem fisicamente."

Que diferença faz jogar a extremo ou a "10"? "O jogo hoje em dia tem muitas movimentações, estou habituado a jogar por dentro e por fora. Também depende do adversário. Estou preparado para jogar tanto por fora, como por dentro."

Brincadeiras no Sporting com Luis Suárez: "Falámos bastante, até brincávamos mais a dizer que ele ia ficar em segundo do grupo e nós íamos ficar em primeiro. Era a brincadeira no balneário durante algum tempo. Falámos também de trocar a camisola, mas só brincadeira entre nós."

Vai ter muitos olhos a ver no Mundial: "Estou bem fisicamente, tive estes dias para recuperar da melhor forma possível, também tive um período de férias. O meu foco é ajudar a seleção e poder ganhar o máximo número de jogos possível. O resto não me interessa muito."

Evolução: "Sinto que nestes últimos anos desenvolvi o meu jogo, mas também mentalmente, fisicamente. Acho que consegui crescer em todos os aspetos do jogo, também defensivamente. Acredito que estou na minha melhor fase. Óbvio que ambiciono melhorar e poder estar num nível acima, mas sinto que chego na minha melhor forma ao Mundial."

Nigéria: "É aproveitar o jogo, são duas seleções muito parecidas. São físicas, é uma seleção muito boa. Mas é mais focar no que temos treinado e pôr em prática no jogo. Claro, tirar uma nuance ou outra que as seleções tenham de parecido, mas é focar mais em Portugal."

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