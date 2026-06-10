- Bola Branca 18h14
- 10 jun, 2026
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Mundial 2026
Portugal. “Estamos preparados para dar o melhor”
10 jun, 2026 - 23:53
A seleção portuguesa venceu a Nigéria, por 2-1, no último ensaio antes do Mundial 2026.
Os jogadores da seleção portuguesa dizem-se preparados para o Mundial que aí vem.
Francisco Conceição
"Estamos preparados para dar o melhor por Portugal, prometemos muito trabalho e dar o máximo. Uma vitória é sempre importante, preparar o Mundial com vitórias. Mas o mais importante são as dinâmicas que queremos implementar na equipa antes do Campeonato do Mundo e foi isso que tentámos fazer. Ainda temos mais uns dias para trabalhar para depois entrarmos no Mundial da melhor forma. Esse é o nosso objetivo"
Francisco Trincão
"Temos muita qualidade e o mister já tem as suas ideias assimiladas. Mas, acima de tudo, estamos aqui todos para ajudar Portugal e para dar o nosso melhor. Com esse conjunto de ideias e com esse conjunto de trabalho cada um quer fazer o seu melhor e Deus quer que consigamos fazer o nosso melhor. Vamos com confiança [para o Mundial]. Vamos chegar com dois resultados positivos, que era o que queríamos e era talvez o mais importante. Tínhamos coisas a trabalhar e tínhamos alguns aspetos onde queríamos aproveitar esses dois jogos para retificar. É um balanço positivo. Apanhamos duas equipas totalmente diferentes, deram-nos desafios diferentes e eu acho que é isso que vamos encontrar no Mundial também. Vamos felizes e confiantes, também por sentirmos o apoio do público que precisávamos. Agora é levar a bandeira, levar um país para os Estados Unidos e lutar pelo Mundial".
Diogo Dalot
Vamos com confiança. Obviamente, chegar ao Mundial com dois resultados positivos era o que queríamos. O mais importante era trabalharmos o que tínhamos a trabalhar. Tínhamos alguns aspetos a retificar e queríamos aproveitar estes dois jogos para fazer isso. É um balanço positivo porque apanhámos duas equipas totalmente diferentes, deram-nos desafios diferentes, acho que é isso que vamos apanhar no Mundial. Estamos felizes, confiantes, a sentir o apoio do público. Agora é levar a bandeira, levar o país para os Estados Unidos e lutar pelo Mundial".
A seleção portuguesa venceu a Nigéria, por 2-1, no último ensaio antes do Mundial 2026.
- Bola Branca 18h14
- 10 jun, 2026
-