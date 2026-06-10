- Bola Branca 18h14
- 10 jun, 2026
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Mundial 2026
Portugal vence, mas ainda não convence
10 jun, 2026 - 22:53 • Carlos Calaveiras
O próximo jogo já vai ser a sério depois de dois encontros de preparação que terminaram 2-1.
A seleção portuguesa venceu a Nigéria, por 2-1, no último ensaio antes do Mundial 2026.
O jogo de Portugal teve alguns bons momentos, mas também outros menos positivos. Apesar de tudo, a equipa lusa subiu no segundo tempo.
Pela positiva a tripla Trincão, João Félix e Francisco Conceição.
Não tão positiva foi a exibição de Cristiano Ronaldo, que falhou, pelo menos, dois “golos cantados”, e de Gonçalo Inácio.
Falta também encontrar a melhor dupla de centrais e mais entrosamento da equipa das quinas, especialmente nos momentos em que o capitão luso não estiver.
Nuno Mendes entrou e saiu no segundo tempo, falta perceber se houve algum problema físico.
Já na primeira partida de preparação, os comandados de Roberto Martínez ganhou ao Chile também por 2-1.
Portugal parte na sexta-feira para os Estados Unidos e estreia-se a 17 de junho contra a RD Congo.
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