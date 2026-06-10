Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 10 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mundial 2026

Portugal vence, mas ainda não convence

10 jun, 2026 - 22:53 • Carlos Calaveiras

O próximo jogo já vai ser a sério depois de dois encontros de preparação que terminaram 2-1.

A+ / A-

A seleção portuguesa venceu a Nigéria, por 2-1, no último ensaio antes do Mundial 2026.

O jogo de Portugal teve alguns bons momentos, mas também outros menos positivos. Apesar de tudo, a equipa lusa subiu no segundo tempo.

Pela positiva a tripla Trincão, João Félix e Francisco Conceição.

Não tão positiva foi a exibição de Cristiano Ronaldo, que falhou, pelo menos, dois “golos cantados”, e de Gonçalo Inácio.

Falta também encontrar a melhor dupla de centrais e mais entrosamento da equipa das quinas, especialmente nos momentos em que o capitão luso não estiver.

Nuno Mendes entrou e saiu no segundo tempo, falta perceber se houve algum problema físico.

Já na primeira partida de preparação, os comandados de Roberto Martínez ganhou ao Chile também por 2-1.

Portugal parte na sexta-feira para os Estados Unidos e estreia-se a 17 de junho contra a RD Congo.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 10 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.8 nas Filipinas

Filipinas

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.8 nas Filipinas

Papa recebido pelos Reis de Espanha. Veja o vídeo da cerimónia de boas-vindas

Papa recebido pelos Reis de Espanha. Veja o vídeo da c(...)

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porque estão “à espera” do IVA a 6%

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porq(...)

A guerra dos chapéus de sol

A guerra dos chapéus de sol

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Ba(...)