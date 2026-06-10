Portugal vence, mas ainda não convence

A seleção portuguesa venceu a Nigéria, por 2-1, no último ensaio antes do Mundial 2026.

O jogo de Portugal teve alguns bons momentos, mas também outros menos positivos. Apesar de tudo, a equipa lusa subiu no segundo tempo.

Pela positiva a tripla Trincão, João Félix e Francisco Conceição.

Não tão positiva foi a exibição de Cristiano Ronaldo, que falhou, pelo menos, dois “golos cantados”, e de Gonçalo Inácio.

Falta também encontrar a melhor dupla de centrais e mais entrosamento da equipa das quinas, especialmente nos momentos em que o capitão luso não estiver.

Nuno Mendes entrou e saiu no segundo tempo, falta perceber se houve algum problema físico.

Já na primeira partida de preparação, os comandados de Roberto Martínez ganhou ao Chile também por 2-1.

Portugal parte na sexta-feira para os Estados Unidos e estreia-se a 17 de junho contra a RD Congo.