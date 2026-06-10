"RD Congo com bloco baixo e Nigéria mais selvagem". Tiago Conde afasta as duas seleções

A Nigéria é o último teste antes do Mundial. Última oportunidade para afinações diante de uma seleção do mesmo continente do primeiro adversário da competição. Mais do que isso, a seleção portuguesa vai defrontar a seleção que perdeu a vaga para os Estados Unidos, Canadá e México contra o RD Congo. A coincidência começa e acaba aí.

"O Congo é muito organizado, tem uma organização defensiva muito forte, muito comprometidos. Assistimos a algo que não é normal para uma equipa africana. Não têm problemas de estar em bloco baixo e, se for preciso, estão 30 ou 40 minutos com uma taxa reduzidíssima de posse de bola, não se desmontam. Vamos assistir a isso e foi o que aconteceu contra a Nigéria. A Nigéria é muito mais selvagem, mais frontal e imprevisível", explica Tiago Conde, a Bola Branca.

O diretor técnico do Beyond Limits, equipa de Ikenne, a pouco mais de 60 quilómetros da capital Lagos, está na Nigéria desde dezembro de 2021. A carregar baterias em Portugal, conversa com a Renascença sobre o último adversário da seleção antes de rumar a Miami e explica que os comandados de Roberto Martínez têm vida mais facilitada para esta quarta-feira.

"Estamos com um pouquinho de sorte porque os jogadores mais influentes da Nigéria não vão estar presentes. O Osimhen não está, nem o Ademola Lookman. Basicamente, a equipa que ficou em terceiro lugar na CAN não vai estar presente. Não vai existir tanta imprevisibilidade, mas continua a ser equipa vertiginosa, agressiva e muito competitiva", realça.

A Nigéria perdeu o passaporte para o Mundial para o RD Congo, num jogo decidido através de grandes penalidades, depois de empate a uma bola onde os nigerianos até marcaram primeiro. O que aconteceu em novembro não reflete uma mudança de paradigma em África.

"O Congo foi mais competente, pela forma organizada que esteve no jogo, pelo bloco médio-baixo e pelo perigo que conseguiu criar através de transições. A grande surpresa foi o Congo apurar-se. A grande decepção foi a Nigéria não estar no Mundial. A Nigéria não está no Mundial por incompetência própria", aponta Tiago Conde.

Se no futebol imperasse a lógica, uma vitória frente à Nigéria significaria que Portugal não teria grandes dificuldades em entrar no Mundial com um triunfo, mas por muitos dados ou tendências que se verifiquem, o fator surpresa paira sempre quando há uma bola e 22 jogadores, ainda mais num Campeonato do Mundo. Nesse sentido, o antigo técnico das camadas jovens do Feirense alerta para os perigos dos congoleses, sem branquear o facto de que Portugal é o favorito.

"Vamos ter dificuldades para os desmontar, mas a estratégia vai cair por terra quando sofrerem um golo. Eles sabem que nós temos uma seleção fortíssima e que tem todos os argumentos para chegar às meias ou até à final do Mundial. Se o ganhamos, é outra conversa. Mas temos competência para chegar lá", assegura.

Tiago Conde vai estar na Nigéria durante o Mundial e se não podem torcer pelas Super Águias, têm de encontrar outra seleção por quem sofrer e o ídolo de sempre.

"Eles dizem que Portugal vai ganhar. Eles adoram o Ronaldo e dizem que ele vai fazer o último Mundial e ganhá-lo", partilha.

Em África "é tudo mais puro"

Tiago Conde mudou-se de Santa Maria da Feira para a Nigéria no primeiro dia de dezembro de 2021. Primeiro para os Remo Stars, onde foi coordenador e até integrou equipas técnicas, e agora abraçou a direção técnica do Beyond Limits.

"Sou um apaixonado por África. Ou se adora ou se odeia. Eu adoro. Não há grande explicação, sente-se a paixão pelo jogo, pela vida e a forma simples como vivem. Têm muito menos e são mais felizes. É tudo muito mais puro", desabafa.

A experiência no continente onde a vida começou não começou na Nigéria, já que Tiago também passou pela Guiné-Bissau. E um regresso a Portugal não está, para já, no horizonte.

"Para me tirarem de África tem de ser por um projeto muito forte, caso contrário continuo onde estou. Devemos estar onde nos querem e nos puxam pelo braço e é o que acontece lá. Estou na Nigéria porque as pessoas gostam de mim e eu gosto muito de trabalhar com as pessoas de lá", garante.





Portugal vai defrontar a RD Congo no dia 17 de junho, a partir das 18h00.