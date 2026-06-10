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Portugal 2-1 Nigéria

Roberto Martínez: “Ideia não é ganhar 5-0, é ter um adversário difícil”

10 jun, 2026 - 23:38

A equipa das quinas vai estrear-se no Mundial 2026 no dia 17 de junho contra a RD Congo.

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O selecionador Roberto Martínez gostou da exibição de Portugal contra a Nigéria no último teste antes do Mundial 2026.

O jogo, declarações à RTP

"Foi um particular com muito significado, jogar contra uma equipa africana. Estamos muito habituados a isso e será muito semelhante à RD Congo. Jogadores atacantes muito fortes, que utilizam os duelos muito bem. É importante ganhar e melhorar. Na primeira parte tivemos grandes oportunidades, e a Nigéria também acabou por ter algumas com o espaço dado por nós. A RD Congo também faz isso. Depois fizemos substituições e acrescentámos nível. A Nigéria não tem um remate enquadrado na segunda parte. Controlámos o jogo e estou muito satisfeito. Utilizámos 26 jogadores em dois jogos e estão todos prontos para o Mundial. Acho que foi um jogo muito bom para nós. A ideia não é ganhar 5-0, não é fazer um jogo brilhante, é ter um adversário difícil e contra o qual pudéssemos testar alguns aspetos".

Cristiano Ronaldo foi o último a sair

"O plano que tínhamos para o Cristiano, com a informação que temos, era jogar 45 ou 60 minutos. O Nuno Mendes também tinha um plano individual de 30 minutos, o Gonçalo Ramos também, o Vitinha e o João Neves de 45. O importante é trabalhar o aspeto individual, mas ter uma equipa que consegue terminar o jogo mais forte do que começou. E isso mostra o trabalho bem feito, o foco, a clareza na execução dos conceitos. Estamos muito mais bem preparados".

Tem alguma dúvida em relação ao onze?

"Não tenho onze ainda. Temos muita clareza no que queremos. Há muitos jogadores a um bom nível e que podem fazer a mesma função e trabalho no relvado. O onze é consequência do trabalho até ao último dia e trabalhámos assim nos últimos três anos e meio. Tenho essa experiência e isso ajuda muito. A Seleção não trabalha com um onze, mas sim com jogadores que lutam para lá estar".

A equipa das quinas vai estrear-se no Mundial no dia 17 de junho contra a RD Congo.

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