- Bola Branca 18h14
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Mundial 2026
Adepto falece antes do Portugal – Nigéria
11 jun, 2026 - 00:07
FPF lamenta e promete “dedicar a primeira vitória” no Mundial ao adepto.
Morreu um adepto português antes da partida entre Portugal e a Nigéria em Leiria. A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) já lamentou a tragédia.
“A Federação Portuguesa de Futebol lamenta profundamente a morte de um adepto que esta noite sofreu uma paragem cardiorespiratória antes do jogo e enquanto se preparava para assistir ao Portugal-Nigéria, no Estádio Magalhães Pessoa, em Leiria”.
A FPF explica que “apesar da pronta intervenção das forças de emergência médica presentes no local, o óbito acabou por ser declarado no hospital”.
“A Seleção Nacional tudo fará para, durante o Mundial-2026, dedicar a primeira vitória à sua memória”, acrescenta a Federação.
Dentro das quatro linhas, Portugal venceu a Nigéria, por 2-1, no último teste antes do Mundial 2026.
- Bola Branca 18h14
- 10 jun, 2026
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