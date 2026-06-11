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Mundial 2026

Adepto falece antes do Portugal – Nigéria

11 jun, 2026 - 00:07

FPF lamenta e promete “dedicar a primeira vitória” no Mundial ao adepto.

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Morreu um adepto português antes da partida entre Portugal e a Nigéria em Leiria. A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) já lamentou a tragédia.

“A Federação Portuguesa de Futebol lamenta profundamente a morte de um adepto que esta noite sofreu uma paragem cardiorespiratória antes do jogo e enquanto se preparava para assistir ao Portugal-Nigéria, no Estádio Magalhães Pessoa, em Leiria”.

A FPF explica que “apesar da pronta intervenção das forças de emergência médica presentes no local, o óbito acabou por ser declarado no hospital”.

“A Seleção Nacional tudo fará para, durante o Mundial-2026, dedicar a primeira vitória à sua memória”, acrescenta a Federação.

Dentro das quatro linhas, Portugal venceu a Nigéria, por 2-1, no último teste antes do Mundial 2026.

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