"Antes era golo certo, hoje já não é". O que diz a imprensa internacional sobre Cristiano Ronaldo?

A exibição de Cristiano Ronaldo diante da Nigéria, em que não só não marcou, como falhou várias vezes em frente à baliza, deu que falar na imprensa internacional.

A televisão francesa RMC Sport deu o mote, ao dizer que Portugal venceu, por 2-1, "apesar de performance muito trapalhona" do capitão, que "desperdiçou várias oportunidades".

Na Alemanha, foi o jornal "Bild" a criticar Ronaldo: "Faltou-lhe o toque 'matador' habitual no ensaio geral para o Mundial."

"Os adeptos portugueses têm razões para preocupação: Cristiano Ronaldo (41) falhou várias excelentes oportunidades. E isto contra um adversário que nem sequer vai participar no torneio das próximas semanas."

"Erros garrafais"

Em Espanha, o diário "As" aponta "os problemas com a pontaria" de Ronaldo, num artigo intitulado "Enigma Cristiano".

"O '7' luso teve oportunidades, mas mais uma vez errou quando se pôs à frente da baliza rival. Algo que poderia preocupar nas vésperas da estreia, sendo ele o ponta de lança titular. Já tinha falhado golos diante do Chile, amigável em que tampouco marcou", lê-se.

Na legenda de um vídeo de um dos golos falhados por Ronaldo, o mesmo jornal sentencia: "O que há uns anos era golo certo, hoje não é."

O jornal catalão "Sport" fala de "erros garrafais" do capitão da seleção portuguesa, que "continuou desconectado da baliza adversária e a falhar ocasiões claras" de golo".

"Não vai ajudar"

Em declarações à rádio "talkSPORT", do Reino Unido, o antigo futebolista questionou o protagonismo de Cristiano Ronaldo na seleção nacional.

"Portugal tem vários bons jogadores, mas quanto mais tiveres um jogador a dominar toda a equipa, porque é o Cristiano Ronaldo, sem ser o antigo Cristiano Ronaldo, não verás o melhor de Bruno Fernandes e outros jogadores porque gira tudo à volta de Ronaldo. E penso que isso não vai ajudar", afirmou.

Cristiano Ronaldo não marcou, mas Portugal venceu a Nigéria, por 2-1, com golos de Pedro Neto e Francisco Conceição. Foi o último ensaio antes da estreia da seleção nacional no Mundial 2026, frente à República Democrática do Congo, no dia 17 de junho, às 18h00, em Houston, nos Estados Unidos.