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Fonte, “uma lenda” e o exemplo de CR7

11 jun, 2026 - 20:19 • Redação com Lusa

Antigo central foi homenageado esta quinta-feira pela FPF.

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O internacional português José Fonte caracteriza Cristiano Ronaldo, capitão da seleção lusa, como "o exemplo máximo da longevidade e consistência" do futebol mundial e considera o seu contributo e rendimento "de louvar".

"O Cristiano é o exemplo máximo de longevidade e consistência, ao mais alto nível não há maior. Logo, aprendi muita coisa com ele, a trocar ideias, experiências, vivenciar coisas que nunca tinha visto. Aprendi muito e é de louvar o que ele faz, continua e continuará a fazer, de certeza", enalteceu o defesa central de 42 anos.

Fonte não poupou nos elogios ao antigo companheiro, com o qual conquistou o Euro2016, e reconheceu ter uma "expectativa máxima" quanto ao desempenho da equipa das quinas, a poucos dias de esta entrar em prova no Mundial2026.

"A expectativa é máxima, os jogadores acreditam e estamos todos a torcer por eles. Há que começar bem e acreditar até ao fim", defendeu o antigo defensor, que representou a seleção nacional em 50 ocasiões.

A seleção lusa estreia-se no Mundial 2026 em 17 de junho, defrontando a República Democrática do Congo, no Estádio NRG, em Houston, a partir das 18h00, em encontro da primeira jornada do Grupo K.

Depois do embate com os africanos, Portugal defronta o estreante Uzbequistão, em 23 de junho, e a Colômbia, no dia 28.

José Fonte foi homenageado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) pelo final da sua carreira profissional.

Pedro Proença, presidente da FPF, referiu-se ao jogador homenageado como "uma lenda".

"Em cada história que termina, há outra que fica para ser contada. Hoje, contamos a história de um campeão. A história, até vou dizer, de uma lenda. Hoje termina a história do José Fonte enquanto jogador. Mas começa outra história. E dizemos sempre, não se trata de uma despedida, mas sim de uma celebração. Neste caso, a celebração de a carreira de um enormíssimo jogador. Nenhuma carreira é fácil, a de José Fonte não foi certeza. Uma carreira feita de esforço, de sacrifício, mas de muito amor ao futebol. Um jogador que aceita emigrar para a Inglaterra, para jogar na terceira divisão, com o sonho de jogar na melhor Liga do mundo. E que deixa a Inglaterra com quase 200 jogos na 1ª Liga e um troféu, até se tornar campeão nacional em França. Com toda a naturalidade, José Fonte chegou à Seleção Nacional e fez parte da maior conquista do futebol português até o momento. José Fonte é vencedor do Euro 2016 e junta a si também a Liga das Nações. Atrevo-me a dizer, um dos pilares da nossa Seleção, que nos deu uma das maiores alegrias até hoje, até à data em que vamos embarcar para os Estados Unidos".

José Fonte, depois de agradecimentos emotivos à família, deixou “uma palavra muito especial para os dois homens que acreditaram em mim: o míster Norton Matos, que me deu a mão aos 19 anos, acabado de ser dispensado do Sporting. Obrigado, mister. E o mister Fernando Santos, que depois de duas dispensas, me deu a estreia por Portugal aos 30 anos. A estes dois, devo momentos decisivos da minha carreira."

O antigo central acrescentou: "Por isso, esta homenagem não é para mim, é para todas as pessoas que contribuíram para o meu caminho. Para toda a minha família, para todos os meus amigos, para todos os treinadores, todos os meus colegas de equipa, todo o staff que tudo fez para me tornar melhor jogador e melhor pessoa. E é para todos os adeptos, claro. Para os que me apoiaram, mas também para aqueles que me criticaram, porque todos me obrigaram a ser melhor. Aos 19 anos fui dispensado e quase ninguém apostava em mim. 882 jogos depois, estou aqui à vossa frente. Tudo começou porque alguém me deu a mão. E termino agora com ela estendida a quem vem a seguir. Um muito obrigado a todos e um resto de bom dia."

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