Cristiano Ronaldo acredita que seleção “vai dar muitas alegrias aos portugueses”

O capitão da seleção, Cristiano Ronaldo, acredita que esta geração de jogadores “vai dar muitas alegrias aos portugueses” no Mundial.

O avançado foi o porta-voz da comitiva lusa à partida para o aeroporto de Lisboa, poucas horas antes da partida para os Estados Unidos.

“Um Mundial é sempre uma competição especial. Partimos com muita esperança para esta competição” começou por referir o capitão de Portugal, sublinhando a qualidade e talento da atual geração de jogadores que “vai dar muitas alegrias aos portugueses”.

Sobre a preparação, realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras, CR7 lembrou que “o objetivo não era estarmos ao mais alto nível nos dois jogos de preparação”.

“Conseguimos duas vitórias, mas o importante é ganhar no dia 17. É importante começarmos bem, passar em primeiro lugar no grupo e, depois, ir passo a passo o mais longe possível”, acrescentou.

Já o selecionador Roberto Martínez diz estar focado nos primeiros três jogos que “mostrarão o que poderemos fazer a seguir”.

O técnico garantiu, entretanto, que “os 27 jogadores [estão] todos aptos, todos preparados e todos com um entusiasmo muito grande”.

A terminar, Martinez deixou uma promessa: “vamos dar tudo, vamos lutar e levamos a mala cheia com os sonhos dos portugueses”.