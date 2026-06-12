Montenegro. “Ambicionem, ousem, sonhem e confiem”

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, recebeu a seleção portuguesa de futebol, que apelidou de "heróis do mar" e à qual desejou "muita confiança e força" antes da partida rumo ao Mundial'2026.

"Estamos juntos, a olhar para esta competição com os pés assentes na terra, mas com muita confiança e muita força para que estes 'heróis do mar', estes heróis de Portugal, possam sentir esse apoio. Quero deixar-vos uma palavra final de que este espírito estará espalhado em muitos pontos do país e em tantos pontos do mundo com o mesmo registo de proximidade que é equiparável ao que têm com os que vos são mais próximos", manifestou o chefe do Governo, em cerimónia realizada na sua residência oficial, em Lisboa.

Foi com um espírito familiar e de "proximidade" que Luís Montenegro recebeu a comitiva que vai disputar o Campeonato do Mundo, numa organização tripartida entre os Estados Unidos da América, o Canadá e o México, que arrancou na quinta-feira e termina em 19 de julho.

Luís Montenegro elencou três ideias-chave na sua mensagem de apoio à seleção portuguesa de futebol: a primeira "que se divirtam", a segunda "que não tenham medo de errar", aconselhando a equipa comandada pelo selecionador Roberto Martínez, a enfrentar o Mundial2026 sem receios, e a terceira passa "envolvimento de todo um país, um povo e uma nação" e um apoio inexcedível a partir de Portugal.

"Para ganhar, para conseguir, é preciso ousar, arriscar e fazer e é isso que tenho a certeza, em nome do povo português, que vão fazer. Ambicionem, ousem, sonhem e confiem que a vossa capacidade e o talento são, de facto, extraordinários", concluiu Montenegro.

O primeiro-ministro português recebeu a camisola oficial da equipa das quinas, entregue pelo capitão da seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo, e pelo presidente da Federação Portuguesa Futebol (FPF), Pedro Proença.

O responsável máximo da instituição que rege o futebol nacional mostrou-se grato ao Estado português e, particularmente, ao primeiro-ministro e à ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, também presente na cerimónia. "Obrigado pelo que têm feito pela Seleção Nacional, pelo desporto nacional e, nomeadamente, pelo futebol português", disse Pedro Proença.

Manifestando ambição e confiança de que Portugal poderá conquistar o título e sagrar-se campeão do mundo de futebol pela primeira vez, o líder federativo afirmou: "Tenho dito várias vezes, com humildade e sem arrogância: assumiremos o nosso papel. Temos pela frente oito finais em que podemos fazer o que até hoje não foi feito e termino dizendo que vamos todos com muita convicção de que este ano vai dar Portugal".

No final da cerimónia, o primeiro-ministro e o líder da FPF juntaram-se ao selecionador Roberto Martínez e aos 27 futebolistas convocados para uma fotografia oficial e para juntos entoarem o hino oficial do país, A Portuguesa.

Portugal viaja esta sexta-feira para Palm Beach, em Miami, na Florida, onde vai montar o seu centro de estágio, iniciando a prova inserido no Grupo K, tendo a estreia marcada para quarta-feira frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início agendado para as 12h00 locais (18h00 em Portugal continental).

Segue-se o estreante Uzbequistão, em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12h00 (18h00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia, em Miami, num jogo que começa às 19h30 (00h30 de 28 de junho).