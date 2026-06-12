Portugal chegou aos Estados Unidos e já está no hotel

A seleção de Portugal acaba de aterrar nos Estados Unidos, país onde vai jogar o Mundial de futebol 2026.

Foram quase 9h00 de viagem entre Lisboa e Palm Beach. Saiu de Portugal às 15h10 e chegou às 23h50.

Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva foram os dois primeiros jogadores a sair do avião.

A comitiva seguiu depois para o hotel, o Four Seasons Resort Palm Beach, nesta cidade a cerca de 100 km de Miami, onde chegaram às 00h48 (hora portuguesa).

De recordar que a equipa das quinas vai realizar o primeiro treino na tarde deste sábado, a partir das 18h45 locais, nos campos do Gardens North County District Park.

Portugal estreia-se na próxima quarta-feira contra a RD Congo e seguem-se, depois, os encontros contra o Uzbequistão, no dia 23 de junho às 18h00, e a Colômbia, pelas 00h30, a 28 de junho.

[Atualizado às 00h50]