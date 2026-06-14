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Mau tempo. Conferência e treino de Portugal cancelados

14 jun, 2026 - 22:40 • Carlos Calaveiras

A conferência de imprensa com Matheus Nunes foi cancelada, tal como os 15 minutos abertos à comunicação social, devido a forte trovoada. [notícia atualizada].

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A realização do treino da seleção portuguesa, inicialmente marcado para as 23h45, foi cancelado devido a uma tempestade elétrica e chuva forte em Palm Beach, nos Estados Unidos.

Já antes, também a conferência de imprensa, com Matheus Nunes, foi cancelada.

A realização do treino chegou a ser avaliado pelas autoridades e pela estrutura da Federação Portuguesa de Futebol, mas acabou mesmo por não se realizar.

A sala de imprensa foi evacuada quando se confirmou a aproximação da tempestade e todos os jornalistas seguiram para as viaturas no parque de estacionamento, confirmaram os enviados do Canal 11 no local.

A equipa das quinas ficou, numa primeira fase, no autocarro a aguardar a decisão final sobre o treino, mas acabou por regressar ao hotel, a cerca de 20 minutos de distância.

Os comandados de Roberto Martínez realizaram, ainda assim, com bastante atraso, alguma ativação física num pavilhão para preparar a estreia contra a RD Congo na próxima quarta-feira.

Sabe-se, entretanto, que, para esta segunda-feira o treino foi antecipado para as 14h45 e a conferência de imprensa passou para as 15h30, horas portuguesas.

De recordar que já por alturas do Mundial de Clubes, também realizado nos Estados Unidos, vários jogos foram afetados devido ao mau tempo.

[atualizado às 00h49]

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