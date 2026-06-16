Sabe quantos recordes pode bater Cristiano Ronaldo no Mundial? Seis

Já é sabido que Cristiano Ronaldo não persegue os recordes. Segundo o próprio, são os recordes que o perseguem a ele, imagine-se. Nesse sentido, neste Mundial, talvez o último da sua carreira, há ainda alguns recordes que o internacional português pode bater. Cristiano vai participar no seu sexto Campeonato do Mundo. É, a par de Messi e Ochoa, o único a conseguir tal feito, podendo juntar-se apenas ao argentino como jogador a jogar em seis edições diferentes, dado que Ochoa não saiu do banco em 2006 e 2010. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui Ainda no panorama dos jogos, pode também tornar-se o jogador com mais jogos em Mundiais. Atualmente conta com participação em 22 jogos, enquanto Messi tem 26. Tudo dependerá das campanhas de Argentina e Portugal, mas, se a equipa das quinas alcançar a tão ambicionada final, é provável que Ronaldo alcance o estatuto de jogador com mais partidas disputadas. Caso não ultrapasse o argentino, é quase garantido que, pelo menos, iguala os 25 jogos de Lothar Matthäus.

A nível de golos, pode ser o primeiro e único jogador a marcar em seis edições. Com golos em todas as edições desde 2006, Ronaldo já é o único jogador a marcar em cinco edições diferentes, podendo assim estender o recorde. A marca de melhor marcador de sempre dos Mundiais pertence a Miroslav Klose, com 16 golos, o que será díficil de alcançar por parte do português, que tem oito. Ainda assim, caso marque três golos, deve entrar para o top-10 dos melhores marcadores da competição. Se marcar os três golos num único jogo, iguala o recorde de hat-tricks em Mundiais. Cristiano Ronaldo marcou o seu hat-trick contra a Espanha, em 2018, e está a apenas um de igualar Batistuta, Gerd Müller, Sando Kocsis e Just Fontaine, que têm dois hat-tricks cada um.