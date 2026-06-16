Seleção feminina cai no ranking da FIFA

A seleção feminina portuguesa desceu esta terça-feira ao 22.º lugar do ranking da FIFA, que continua a ser liderado pela Espanha, com a equipa das quinas a ser penalizada pela derrota na Finlândia

Contudo, esse desaire, no fecho da primeira fase de qualificação para o Mundial'2027, não impediu que a equipa de Francisco Neto vencesse o Grupo B3 e ascendesse à primeira divisão da Liga das Nações, já depois de ter assegurado a presença no play-off de apuramento para o campeonato que se vai disputar no Brasil.

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Após a atualização de abril, em que estava na 21.ª posição, Portugal goleou em casa a Letónia, por 5-0, antes de ser derrotado na visita à Finlândia, por 3-1, naquela que foi a única derrota na fase de qualificação.

Portugal tem como melhor classificação de sempre na hierarquia do futebol mundial feminino o 19.º lugar alcançado em 25 de agosto de 2023, após o Campeonato do Mundo do mesmo ano, disputado na Austrália e na Nova Zelândia.

A Espanha continua a liderar o ranking da FIFA, à frente dos Estados Unidos, com a Alemanha a roubar o terceiro lugar à Inglaterra, enquanto a França ultrapassou o Brasil no sexto posto.

Entre as restantes seleções lusófonas, Cabo Verde é 120.º, Angola está no 155.º lugar, Timor-Leste é 158.º, Moçambique é 173.º, Macau ocupa a 176.ª posição e a Guiné-Bissau está em 177.ª.