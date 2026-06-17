António Oliveira: Portugal não foi ao encontro do que o jogo pedia e deixou andar"

António Oliveira considera que Portugal não foi proativo o suficiente na estreia no Mundial 2026, no empate (1-1) com a República Democrática do Congo, e espera que a equipa aprenda com os erros e melhore.

"A partir do momento em que fizemos o golo, surpreendeu-me como abordámos a forma como o adversário se predispôs e que podíamos ter explorado. O golo do Congo é mérito do adversário, mas também demérito nosso, nalguns posicionamentos. Pedia-se certos comportamentos de forma mais constante, para podermos ferir a última linha do adversário", refere o treinador, pós jogo, em comentários a Bola Branca.

António Oliveira entende que o primeiro jogo numa grande competição "acarreta uma carga emocional grande", mais ainda para uma seleção que tem ambições de se sagrar campeã do mundo. Mesmo assim, Portugal entrou "muito bem e inaugurou o marcador de forma natural".

A partir daí, no entanto, Portugal pareceu querer gerir o resultado, mesmo com mais de 80 minutos de jogo pela frente, e sofreu as consequências.

"Acabámos por não ir ao encontro do que o jogo pedia e do que o adversário oferecia, e deixámos o jogo andar e quase convidar o adversário a fazer o golo. Aí, o Congo cresce, porque afinal Portugal não é um bicho-papão", explica o técnico, atualmente sem clube.

Apesar do dissabor, António Oliveira defende que não se deve dramatizar. Este jogo deve é ser utilizado como aprendizagem para a seleção.

"Os primeiros jogos são um bom ponto de partida se formos inteligentes a abordar e a corrigir aquilo que de menos fizemos de bom para os próximos jogos. As equipas crescem ao longo da competição", afirma.