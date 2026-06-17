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Portugal 1-1 RD Congo

Cancelo. "Tínhamos de ter criado mais alguma coisa"

17 jun, 2026 - 21:19 • Carlos Calaveiras

Portugal empatou 1-1 contra a RD Congo na primeira jornada do Grupo K do Mundial 2026.

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O defesa João Cancelo reconhece que Portugal poderia ter feito melhor exibição contra a RD Congo.

A partida

"Com o golo que eles marcaram, de bola parada, acho que tínhamos de ter criado mais alguma coisa na segunda parte, manter mais a posse de bola até abrirem o espaço que nós precisávamos e acho que a equipa precipitou-se em algumas bolas que deu contra-ataques perigosos do Congo. Parabenizar o Congo, porque fizeram um bom jogo, nós éramos os favoritos neste jogo, mas já não há seleções fáceis."

Equipa geriu mal a vantagem?

"Acho que soubemos gerir no facto de mantermos a bola, na primeira parte até tivemos uma boa posse de bola, mas acho que o que nos faltou foi criar mais alguma coisa para podermos finalizar. Os nossos avançados não tiveram grandes ocasiões, isso compete a nós laterais e médios criar para que eles tenham oportunidades e acho que foi um jogo atípico. Temos de ter mais qualidade com bola e ter mais oportunidades para finalizar."

E agora?

"Já sabíamos que é um Mundial, todas as equipas que estão aqui têm muita qualidade, vimos o jogo da Espanha com Cabo Verde, que à partida também eram favoritos e empataram. Agora temos de manter os pés assentes na terra, continuar a trabalhar como temos feito porque como disse, temos uma força maior lá em cima connosco, que é o Diogo Jota, e temos de lutar por nós e por ele."

Que lição retirar?

"No próximo jogo só conta ganhar. Os titulares, os que estiverem no banco, todo o grupo, temos de estar unidos porque só nas dificuldades se veem as grandes equipas."

Portugal empatou 1-1 contra a RD Congo na primeira jornada do Grupo K do Mundial 2026. João Neves apontou o golo da equipa das quinas.

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